他讓「媽媽」坐副駕！老婆竟抓狂　網一面倒：這次我站男方這邊

▲原Po表示，「老婆說只要我在開車，副駕駛只有她才可以坐。」（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者高琳景／綜合報導

對於不少夫妻和情侶來說，「副駕駛座」僅有另一半能乘坐，若有異性搭乘，僅能坐在後座，不過若是家人呢？一名男網友即表示，日前開車載媽媽來家裡住幾天，沒想到老婆竟因「媽媽坐副駕駛座」而跟他大吵，讓他崩潰直呼「真的要這樣計較嗎？」

一名男網友在臉書社團《靠北老婆》發文表示，「老婆對於我們家的副駕駛真的很在意，她說只要我在開車，那就是只有她才可以坐的位置。」然而，日前原Po接媽媽來家裡住幾天，而媽媽也沒注意直接坐在副駕駛的位子上。

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到家之後，老婆特意詢問「媽坐了我的位置了嗎？」由於當下媽媽就在一旁，原Po只好承認，沒想到老婆卻因此開始生氣。讓原Po傻眼直呼「在我和我媽看來，副駕駛真的只是一個位置而已啊，又不是載了女同事或異性朋友，我載的是我媽啊，真的要這樣計較嗎？」

▲網友一面倒。（圖／翻攝自臉書／靠北老婆）

貼文曝光後，網友們紛紛一面倒「這次我站在男方這邊」、「這個真的有點莫名奇妙，自家人應該不在副駕駛座的規範內，如果同事朋友我就會很介意了」、「婆婆沒差吧，又不是異性朋友」、「婆婆沒關係，其他女生不行！老婆太過頭了」、「婆婆還好吧，如果是女生朋友或同事，我才會火大」。

也有網友點出「有孩子後，老公的副駕都是放東西用的，至於老婆和孩子，當然都是坐後坐」、「有孩子之後，駕駛座是老婆，副駕是孩子，後車廂裝老公的」、「我都坐駕駛座，副座對我來說只是“置物座”」、「坐前面是禮貌，就算別的女生坐前面也是禮貌呀」。