疫情趨緩把錯過的展覽補回來　北北基4檔好玩好逛的展覽快筆記！

▲疫情趨緩後許多展覽空間都出現觀展人潮。（圖／台灣設計館提供）



記者張惠媛／綜合報導

疫情趨緩後很多展覽都重新開放並延長展期，終於又有機會好好走逛居家防疫期間差點錯過的展覽們，疫情警戒降級以來，有不少展場空間都漸漸出現觀展人潮，除了北美館之外，北北基也還有許多值得一訪的展覽，喜歡看展的人快跟著做好筆記。

來趟松菸，兩檔展覽逛好逛滿！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲LONG LIFE DESIGN展與主辦「Good Design Award」的日本設計振興會合作，展出台日共70件在市場上長期生產的經典作品。（圖／台灣設計館提供）



位於松菸文創園區的台灣設計館，是一座以「設計」為展覽主軸的博物館，館內不僅有許多經典設計作品，更不定期推出多元且跨領域的主題特展，最新一檔展覽為《LONG LIFE DESIGN展－貫穿⽣活的原點與設計》，不僅邀請選選研設計團隊策展，更與主辦「Good Design Award」的日本設計振興會合作，展出台日共70件在市場上長期生產的經典作品，帶領觀者思考LONG LIFE的意涵，並探討將設計導入生活的重要性，更能從這些long life設計看出各地的文化風景。

透過經典設計看在地日常►https://www.songyancourt.com/events/329

▲《消消防災 BLOCK DISASTER》透過遊戲將防災意識植入生活日常，是富有教育意義的一檔展覽。（圖／台灣設計館提供）



近日重新開放的《消消防災 BLOCK DISASTER》，將防災自救意識透過趣味遊戲和可愛的設計教具讓民眾邊玩邊學，整合多個設計團隊，開發體驗式防災教具和緊急避難包，更引進來自日本的多個防災設計案例，從吸睛的設計、互動式遊戲體驗，一步一步將防災知識落實在你我的日常生活中，而展期也因疫情關係延長至10/3，每週末還有闖關活動，現在就揪家人朋友一起來趟好玩又實用、收穫滿滿、有玩有保庇的展覽行程！

用遊戲體驗增加防災知識►https://www.songyancourt.com/news/471

雨都基隆輕旅行，用海風跟藝術陶冶心靈

▲星濱山工作室在漁港邊打造無圍牆美術館，讓藝術隨著海風流動。（圖／翻攝自FB「星濱山－正濱港町藝術共創」）



越來越多人選擇在週末期間到基隆來趟「輕旅行」，尤其是充滿懷舊漁港風情與色彩斑斕彩虹屋的正濱漁港，更是旅人們想來趟短時間戶外旅行的首選，進駐在地多年的星濱山共創工作室最新計畫「永晝海濱美術館」即透過藝術、教育和地方故事整合，在海港邊構築出一座無圍牆美術館，藉由藝術共創連結在地商家，打造出一個無邊界的展呈空間，旅人至指定地點索取地圖和觀展貼紙後，即可按圖索驥、穿梭風格店家，在漁港邊享受海風與藝術交織的下午。

來漁港走逛無牆美術館►https://www.zhengbinart.com

▲以中元祭為背景的小說創作《渡冥志》正於東岸廣場展出。（圖／雨都漫步 KeeLung For A Walk提供）



基隆在地文化團體雨都漫步持續在基隆推出在地化走讀行程與主題性策展，今年雨都漫步於中元祭期間因應疫情推出線上講座、podcast節目，並以「基隆中元祭」的文本為基礎，邀請作家一同創作長篇奇幻小說《渡冥志》，涵蓋鬼神、歷史、祭典等元素，現正於東岸廣場二樓夾層進行特展展出，並以心理測驗形式引發觀者興趣、增加在地人共鳴，更可透過輕鬆的故事認識百年文化。

超local的在地文化再創作►https://keelung-for-a-walk.com/zh/novel/