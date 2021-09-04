防突破性感染！　新加坡擬推第3劑疫苗　「高風險族群」先開打

▲新加坡已有8成人口完成疫苗接種。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

以色列等國已開始為民眾追加第3劑COVID-19疫苗，新加坡衛生部長王乙康今天說，星國將從本月起為高風險族群施打追加劑，包括免疫功能受損者、60歲及以上的年長者等。

人口約570萬的新加坡自去年底啟動全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種計畫，截至9月2日為止，星國8成人口已完成疫苗接種，83%至少接種一劑疫苗。

身為新加坡跨部會抗疫工作小組聯合領導人之一的王乙康今天在工作小組線上記者會表示，Delta變異株感染力較強，目前已看到更多的突破性感染，也就是Delta變異株突破疫苗防疫，已完成接種者還是被感染。

他說，接種疫苗可保護一個人不被感染，但保護力會隨時間逐漸減弱；新加坡的數據顯示，疫苗保護力大概達40%。不過，疫苗對防止重症及死亡仍非常有效。

他指出，已有一些國家開始為民眾施打追加劑，以避免突破性感染突然增加，這對年長者及其他高風險族群尤為重要。

▲新加坡有意對60歲以上長者施打第3劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



新加坡專家團檢視相關數據後，建議為免疫功能受損者還有60歲及以上的年長者、養老機構住戶接種第3劑疫苗；專家團也會繼續評估其他族群接種追加劑的數據。

衛生部說明，專家團建議免疫功能受損者在接種第2劑的2個月後，追加一劑同款的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

對於年者者，專家團則建議在接種第2劑疫苗6到9個月後，再追加一劑新加坡目前已批准使用的mRNA疫苗。這包括輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）及莫德納（Moderna）。

另外，新加坡政府也採購中國科興疫苗，首批2月底運抵。目前雖未列入全國疫苗接種計畫使用，但當局允許當地私人醫療業者申請使用星政府已獲得的20萬劑科興疫苗，為希望接種的民眾施打。

媒體問及接種中國科興疫苗出現突破性感染的情況，新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）表示，當地接種科興的人數相對不多，衛生部必須持續觀察追蹤，才能確認接種科興疫苗者是否出現突破性感染。

他說，目前接種科興疫苗的人數太少，還無法做出和疫苗接種效力相關的結論。

此外，王乙康表示，關於12歲以下孩童接種COVID-19疫苗的臨床研究還在進行中，衛生部估計，在臨床研究完成及得到相關監管單位批准後，新加坡最快明年初可開始為孩童施打疫苗。

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