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陸服貿規模連7年居全球第二　技術密集型產業呈增長主力

▲▼ 貨運港口。（圖／CFP）

▲大陸服貿規模連7年居全球第二。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中國國際服貿會昨（2）日晚間在北京舉行開幕式，展開為期5日的展期。大陸國家主席習近平也在開幕式透過視訊致詞強調，要在北京設立證交所，加速強化新三板的改革，全力拉抬中小企業發展。此外，大陸自2014年起服務貿易總額躍居全球第二，至今已連續7年保持在第二名，知識密集型（技術密集）產業成為服貿增長主要推力。

▲▼ 2021年北京服貿會、習近平致詞。（圖／翻攝 央視）

▲大陸國家主席習近平於2021年北京服貿會致詞。（圖／翻攝 央視）

《央視》報導，2020年，我國（中國大陸）服務進出口總額為6617.2億美元，在世界服務進出口中的佔比為6.8%，其中服務出口在世界的份額為5.6%，居世界第四位，比2019年提升一位；服務進口在世界的份額為8.0%，居世界第二位。 

在傳統服貿領域上，大陸2020年建築服務貿易總額為332.8億美元，比「十二五」末增長24.0%，位居全球建築服務第一位。此外，運輸服務貿易及旅行服務貿易皆位居世界第二位。

▲▼ 2021年北京服貿會、習近平致詞。（圖／翻攝 央視）

▲2021年北京服貿會。（圖／翻攝 央視）

大陸服務貿易增長的主要推動力則是仰賴知識密集型（技術密集型）領域的井噴式成長。數據顯示，大陸2020年知識密集型領域佔服務貿易總額中的份額，比「十二五」末提升24.1％，「十三五」期間，知識密集型領域進出口對服務貿易總額增長的貢獻率達1445.2%。

據了解，知識密集型產業包括，電子計算機工業，飛機和宇宙航天工業，原子能工業，大規模和超大規模集成電路工業，精密機床、數控機床、防止污染設施製造等高級組裝工業，高級醫療器械，電子樂器等高級工業等，皆為大陸近十年主力發展的產業。

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