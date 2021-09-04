同是國際運輸！機師染疫「海運卻都沒爆」　船員曝關鍵嘆誇張

▲有網友問卦「航空機師會染疫，海運船長卻都能控制？」（示意圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「一樣是國際運輸，為何航空機師這麼容易染疫，卻鮮少聽到船員或船長染疫？」有網友日前在PTT的Gossiping板上發文，就算有船員確診，好像也都是意外接觸，其他人還都陰性，不禁問卦「航空機師會染疫 海運船長卻都能控制？」貼文釣出船員親分享「性質不同吧？」但也直嘆機組人員的防疫規定鬆得很誇張。

看到問卦文後，就有船員回文「性質不同吧我想！」直言船員接觸的人一定比機組人員少，而且船員從去年3月就開始禁止下地，這樣的政策阻擋掉很多染疫風險。他透露，不說短航線的話，自己跑的航線水路+下錨或飄行，就已經20-28天了，除了同事之外，沒有跟其他人接觸的可能。

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船員網友也說，如果有新上傳人員，就要全員定期篩檢，「全員每隔7天插一次鼻孔，持續3次。」靠國外港口時，也是要遵守該國要求的防疫措施，但有時候因為公司要求，他們自己做得還更嚴謹，「回到台灣，如果人員異動要下船，雖然水路時間已經那麼長，但也是遵照政策隔離14+7，並沒有像推文中的說的可以在船上隔離哦！」

▲有船員現身，分享海運業的情況。（示意圖／資料照）

至於看到有些人說「空運是經濟命脈，不能這樣搞」，他則反駁「海運難道不也是經濟命脈嗎？」而且前陣子三級警戒一發布，很多船員已經在船上待了一年多，卻無法下船換人；還有因為證照到期，無法受訓而沒辦法上船工作的人。

他表示，知道海運、航空性質不同，很多政策不能共用，「但看到機組人員只有行經高風險地區才會14+7，其他不是5+9、就是7+7，更不用說是之前的3+11，就覺得十分的誇張。」直嘆好不容易解除三級，現在Delta危機又威脅著台灣。最後他也強調，「事實證明，隔離是非常有效的預防措施，希望疫情能趕快結束！」

本站5月也曾報導《海運為何沒變破口！他好奇：也很少抱怨14天隔離 內行人掀關鍵》，許多知情人士透露，「因為海運回來可以休很久才下一趟」、「海運下船一定14天，上船前要做核酸才能上，所以海運相對安全多了，而且現在靠碼頭沒什麼人會上船」、「船員到其他國家根本不能下地，怎麼可能中鏢」、「你知道海運一次都休多久嗎？人家航海一次都算上班幾個月。」