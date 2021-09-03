觀音區第二處公托中心啟用　接受幼兒入托尚有7個名額

▲觀音區第二處公托中心啟用。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦3日出席草新富林市民活動中心暨公設民營托嬰中心開幕啟用活動表示，草漯重劃區曾延宕多年，在他任內加速開發草漯新市鎮，包括月桃路道路拓寬、規劃「水之丘」及「風之谷」2座公園，並增設公托中心及活動中心，在各種建設及投資帶動下，相信一定可以吸引年輕家庭回流，選擇觀音作為成家樂業的居所。

鄭市長指出，今日啟用的「觀音草新富林公托中心」，是觀音區第二處公托中心，由市府委託社團法人中華婦幼健康促進發展協會營運，可收托45名2歲以下嬰幼兒，提供日間托育、延長托育等服務，讓孩子在學齡前階段能夠得到更好的發展；托育報名已經開始，目前尚有7個名額，歡迎觀音區的新手爸媽多加利用。

鄭市長說明，觀音草新富林公托中心位於1樓，2樓則是觀音草新富林市民活動中心，具有寬闊的多功能場地，可容納150人，可以滿足社區民眾舉辦活動、運動等需求。另外，觀音蓮花季是疫情之後第一個大型活動，廣受遊客歡迎，在疫情穩定的情況下，可望於11月再度舉辦桃園萬聖南瓜節，主打觀音盛產的南瓜等各式瓜果，並與桃園萬聖城活動相互搭配，進一步帶動觀光、振興消費。

社會局長鄭貴華表示，「觀音草新富林公托中心」托育服務已於8月17日截止報名，並於8月19日完成抽籤作業，陸續安排幼兒入托，目前尚有名額，詳情可電洽社會局兒童托育科（03-3322101分機6424）。包括立法委員黃世杰、湯蕙禎、市議員吳宗憲、郭蔡美英、社會局長鄭貴華、民政局副局長張世威、觀音區長洪清淵、中華婦幼健康促進發展協會理事長潘俊亨一同出席開幕活動。

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