獨／台中透天厝遭闖空門搬走233萬　關鍵竟是屋主忘了這件事

夫妻停家門機車忘拔鑰匙，因此遭竊賊闖空門得手233萬。（示意圖／取自免費圖庫Pxabay）

記者李忠憲／台中報導

廖姓夫妻因家門前機車忘記拔鑰匙，遭楊姓男子盯上，他先複製鑰匙確定可開家門，趁夜2度闖入偷取60萬現金，及夫妻倆網銀帳號密碼及空白支票。楊男接著4度將妻子戶頭的錢轉到先生戶頭，再開支票提領得手173萬。台中地院審結，依2個侵入住宅竊盜、4個偽造有價證券罪重判楊男5年4月徒刑。全案可上訴。

判決書指出，楊姓男子去年1月初某日經過廖姓、吳姓夫妻居住的透天厝前，發現屋前有1輛機車車鑰匙沒拔。他先拿來試開透天厝大門，確定沒問題後，立刻拿去鑰匙店複製，立刻將原本的鑰匙再插回原處。

楊男同月4日凌晨1點許，拿著複製的鑰匙闖入廖姓夫妻家中，在2樓房間衣櫃裡搜到60萬元現金，立刻離開。同年3月3日凌晨5點左右，他再度闖入，偷走放2樓的10張空白支票及公司印章。過程中，他發現吳女的筆記型電腦內存有夫妻倆的銀行帳戶、密碼及身分證字號，立刻抄寫下來。

他一不做二不休，12日下午用手機登入吳女所有的網銀帳戶，將戶頭內29萬元轉帳到廖男的戶頭，接著再用偷來的空白支票田寫廖男資料，成功提領出來。他1周後及5月1日、14日又用相同手法，成功領出47萬、48萬、49萬元。廖姓夫妻最後才發現家裡東西遭竊報警，最後才逮到楊男，並起出剩下的4張空白支票及印章。

法官認為，楊男已觸犯2個侵入住宅竊盜罪、4個偽造有價證券罪，犯意各別，行為互殊，犯罪時間亦明顯有所區隔，應予分論併罰。楊男之前犯下3罪妨害性自主案，合併應執行2年，2018年假釋期滿。前案才執行完未滿2年就犯案，情節更重，次數更多，可見無悔改之心，應加重其刑，無減刑理由。

法官考量楊男只歸還10萬元現金，未與被害人和解，2個侵入住宅竊盜罪各判10月、8月；4個偽造有價證件罪分判3年4月至3年8月，應執行5年4月。

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