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北京服貿會閉幕！　衝刺5G新時代..打造「線上線下新服務」

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▲▼ 2020,北京,服貿會,閉幕 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京服貿會今（9日）閉幕。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導 

受疫情影響，2020年中國國際服務貿易交易會（簡稱「服貿會」）今（9日）閉幕，這也是大陸發生疫情發生以來，北京第一個線下舉辦的首場重大國際經貿活動，截至活動結束前成交踴躍。北京市商務局局長閆立剛介紹，「即使會議結束，將會持續打造線上線下永不落幕的服貿會。」

北京服貿會於4日到9日在北京國家會議中心召開，吸引148個境外國家和地區的1.8萬家企業機構、超10萬人註冊參展參會。其中，專題展區重點打造文化服務，其中金融服務、冬季運動、旅遊、機器人、5G通信服務等8個專題展。經過一星期展出，大陸商務部服務貿易和商貿服務業司司長冼國義在閉幕記者會介紹會展成果。

▲▼大陸商務部服務貿易和商貿服務業司司長冼國義。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸商務部服務貿易和商貿服務業司司長冼國義。（圖／記者任以芳攝）

冼國義表示，本屆活動展示數字貿易，5G通訊互聯網智慧辦公區塊鏈創新等新業態、新模式。「初步統計，已有權利發佈會成果97項，聯盟平台類成果19項，首發創新類成果99項。」此外，大陸各省成交也很踴躍，中央企業、金融企業教育簽訂協議成果有240項，其中的數字貿易成交十分活躍。

另外，北京市商務局局長閆立剛也強調，「即使會議結束，將會持續打造線上線下永不落幕的服貿會，透過網路為企業服務。」另外，本次會議舉辦各類論壇及洽談活動190場，世界500強企業及跨國公司高管121位出席會議演講，共發佈30多項權威報告指數級榜單。

▲▼ 2020,北京,服貿會,5G。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2020北京服貿會5G技術是宣傳重點。（圖／記者任以芳攝）

2020年服貿會首次設置5G通信服務專題展區，北京電信展示「全球首例骨科手術機器人多中心遠程手術」。北京電信5G應用創新中心李英忠介紹，「我們做手術的時候，實測從北京到浙江的平均時延是26毫秒，小於人的感知，有如拿一個針頭扎到皮膚上。」

不少民眾參觀體驗智慧城市、家庭生活、健康醫療、教育娛樂等5G通信應用場景。其中，後疫情時代的智能教學產業十分熱門，可以在智慧黑板上書寫，教學內容通過8K攝像機拍攝，同步傳輸另一邊顯示器。工作人員介紹，「假設在北京教室進行直播，某個偏遠山村就可以同步觀看北京課程。」透過這次展會，大陸充分展現未來全力推動5G新時代。

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