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社會 社會焦點 保障人權

台版「熔爐」花蓮上演！教保員看不下去　揭發組長性侵惡行

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲花蓮某啟能中心組長，竟利用機會性侵女院生。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

花蓮某啟能發展中心爆發院生長期遭猥褻、性侵案，張姓組長利用機會對女院生摸胸、指侵、強迫口交，事後給封口費50至100元不等；更誇張的是，院內主管還疑似掩護，直到教保員看不下去，憤而揭發，情節如同韓片《熔爐》翻版。張男一審獲輕判，但二審改加重判刑13年，全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

判決指出，張姓組長1996年間就已經到該機構上班，2013年間更接任行政組長，權責更大。不過他被發現性侵，是從2015年後才被人注意到疑似對女院生下手。檢方起訴指出，張男自2015年2月起，趁獨處機會，用身體壓制女院生，還要脅不能出遊等方式，藉機撫摸女院生胸部及下體，手指性侵得逞；甚至還拉住女院生的手，解開褲子拉鍊讓女院生撫摸自己下體，事後給予50至100元封口費，要求不得說出，受害人年齡介於20至30歲之間。直到2017年11月12月晚間，張男帶女院生到頂樓澆花，竟躺在沙發上，強拉女學生撫摸自己的下體，甚至要求女院生為其口交，後來因新到職的教保員到場，這才沒有得逞；而教保員除了注意張男的行為外，更給了被害女院生手機，告誡她們一定要拍下影片、照片，才能自保。

檢方因此認定張男共涉嫌10項犯罪事實，包括襲胸，指侵還有口交，痛批他不知自尊自重，竟然在4年期間，為了滿足私慾，對智能缺陷之人下手，因此提起公訴，建請法官從重量刑。

但一審法院審理後，僅認定他成立一項罪名，判刑4年10月。案件上訴二審，花蓮高分院審理期間，傳喚多名職員出庭作證，其中揭發張男惡行的教保員指出，「我們都很怕被告，被告很兇悍，之前好幾次想報警，但都不敢，因為層級沒有到，那些小孩子很委屈。」另外也有多名證人，做出類似供詞。

但張男否認犯罪，辯稱孩子都是他帶大的，是被解職的教保員責怪他，並教導被害的女院生做出不實指控。二審法院根據其他客觀證據，以及其他證人供詞，認定張男確實性侵、猥褻2名女院生，因此改重判有期徒刑13年。全案再上訴，最高法院3日駁回上訴定讞。

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