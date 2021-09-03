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日「疫苗大臣」河野太郎表態參選自民黨總裁選舉！

日本前防衛大臣河野太郎說：「少一架戰鬥機沒什麼，打造一個能讓人才充分活躍的環境更重要。」(圖／達志影像／美聯社)

▲日本行政改革大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本行政改革擔當大臣兼疫苗大臣河野太郎3日傳出已經向副首相麻生太郎表態參選意願，目前正在著手搜集推薦人名單，預計將拉攏年輕議員。另一方面，日本首相菅義偉稍早以專注防疫為理由，表明不出馬月底的自民黨總裁選，也就是說將放棄連任機會。

根據《日本經濟新聞》報導，行政改革擔當大臣兼任疫苗大臣的河野太郎在安倍晉三因病請辭時，曾經多次表態有意參選，更是獲得多人支持，不過最後仍然沒有參選。時隔一年，自民黨再度迎來黨總裁選舉，河野太郎稍早與麻生派會長、副首相兼財政大臣麻生太郎會談時表達參選意願。

根據TBS NEWS報導，河野太郎已經決定參選，目前更開始著手召集推薦人，預計將以年輕議員為中心，邀請他們成為自己的推薦人。

▲▼日本防衛大臣河野太郎（左）、官房長官菅義偉（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲河野太郎（左）稍早表態有意參選自民黨總裁選，而菅義偉則因防疫問題，放棄競選連任機會。（圖／達志影像／美聯社）

自民黨總裁選舉即將於17日正式公告，29日舉行投開票作業，屆時當選者將成為日本下一任首相。另一方面，除了河野太郎外，石破茂也有意出馬本次黨總裁選舉。

現年58歲的河野太郎出身政治世家，曾經擔任防衛大臣、外務大臣。河野太郎一向以特立獨行著稱，但他在安倍的一些關鍵政策上一直保持著自己的立場，包括在與南韓就戰時歷史問題爭執時採取的強硬立場。他曾在喬治城大學接受教育，英語流利，曾官拜外相與行政改革部長。

河野同樣出身政治世家。他的祖父，河野一郎曾任副總理兼東京奧運擔當大臣，叔父是曾任參議院議長的河野謙三，而他的父親是曾任自由民主黨總裁、日本副總理兼外務大臣的河野洋平。他將自己的保守立場與他的父親區分開來。1993年，河野洋平向慰安婦發表了具有里程碑意義的道歉。

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