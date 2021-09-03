放棄連任日本首相！　菅義偉直言：無法兼顧防疫與選舉

▲日本首相菅義偉將不會參選下屆自民黨總裁選舉。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相菅義偉3日上午閃電宣布，將不會出馬29日的黨總裁選舉，也就是說，日本首相將於9月底換人，震驚各界。對此，菅義偉表示，目前他需要專心於防疫工作，無法分心參加黨總裁選舉。自民黨總裁選舉預計於29日進行投開票作業，選票將由383票的國會議員票與383票的黨員票組成，共計766票。

根據《日本放送協會》報導，菅義偉3日在記者會中表示，「我稍早在自民黨高層會議中已表態，由於想要專心處理防疫工作，因此不打算參選自民黨總裁選舉。」也就是說將在月底首相任期滿後直接卸任。

他表示，「在成為首相的這1年以來，以防疫政策為主，我致力解決各式各樣的國家問題，雖然原本有意出馬於17日開始的自民黨總裁選舉，但是我個人認為，想要兼顧選舉活動與防疫工作，需要莫大的能量，經過思量後，仍然認為無法兼顧兩者，必須做出選擇。」

菅義偉也提到，「由於已經多次與國民約定，因此我將專心於防疫工作。保護國民的性命與生活，是我作為首相的責任。」

事實上，菅義偉先前曾多次表態有意參選，怎知如今卻急轉彎，也讓部分已經表態願意支持他的黨內人士深感震驚。日媒就分析，菅義偉會突然退出戰局，是因為先前防疫不力受到批評，再來就是自民黨的人事改組引發黨內反彈。

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