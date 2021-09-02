職棒轉播驚見不明飛行物　韓主播玩笑「該不會是土星」竟說中了！

圖文／鏡週刊

韓國職棒29日由三星獅對上KT巫師隊的比賽中，在8局後半KT巫師隊進行打擊時，導播突然轉播了天空中出現的一個不明飛行物體，當時體育主播看見後便表示「該不會是土星吧？」沒想到竟然意外說中，畫面拍到的正是離地球有12億8,058萬公里遠的土星。

根據《msports news》報導，在韓職29日由三星對上KT的比賽中，比賽末段時畫面突然拍攝了一個在天空中的不明飛行物體，看起來呈現土褐色，並且外圍還疑似出現「環狀」；對此當時負責播報比賽的主播鄭炳文（音譯：정병문）便指稱大概是因為雲散開後夜空很晴朗，所以攝影機便能夠捕捉到土星的身影。

而一旁的球評申在學（音譯：심재학）則回應稱：「真的是土星對吧？」面對申在學的反問，鄭炳文先是猶豫了一下，才回應「難道真的是土星嗎？」便笑著帶過。而沒想到，鄭炳文一時玩笑的推測竟是對的，當時比賽中拍攝到的「不明飛行物體」正是土星本人！

29일 야구 중계 화면에 찍힌 토성 pic.twitter.com/UGV9JVOdzU — 도둑놈의지팡이(민첩 +3) (@god__got) August 31, 2021

經過韓媒確認後，由於轉播當天土星、地球和其他行星剛好位置呈現一直線，為最佳觀測狀態，加上天氣狀況也頗佳，因此透過棒球轉播的攝影機，即可拍攝到遠在12億8,058萬公里外的土星。負責轉播的MBC Sports+副局長李石宰（音譯：이석재）則稱，因為攝影機鏡頭的倍率很高，因此這是有可能發生的事情，近來這種轉播攝影機就常被業餘的天文愛好者用來觀測天空，若是倍率抓得好還能看到月球表面的坑洞。

此外，當時負責轉播的攝影師們也聲稱，當天的天氣是真的很好，空氣中的灰塵也很少，且為了清楚拍攝球員擊球時的畫面，最近用來轉播職棒的攝影機皆具備很好的防震功能，能夠最大限度的拉近遠處的拍攝對象，並且拍攝相當長的一段時間；推測這些也是轉播能夠直接拍攝到土星的原因。



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