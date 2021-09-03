機師父子恐中Delta全校停課「三級不遠了？」　全網怒吼：又回原點

記者許力方／台北報導

長榮再爆2名機師突破性感染，指揮中心研判非常有可能是傳播力強大的Delta病毒，其中一人兒子是北科附工學生（案16122）2日晚間採檢確診，全校緊急停課14天，並進行PCR採檢及居隔2845人，市府也加強二級警戒管制。消息引發轟動，網友痛罵「又是桃園，到底是要破口幾次」、「才開學第三天，離三級不遠了」、「繞了一大圈，又跟疫情爆發一開始一樣。」

案16122為機師案16120的10多歲兒子，是北科附工學生，8月30日自覺有疑似中暑症狀，9月1日喉嚨痛，有到校上課，隔天因身體不適請假，加上爸爸確診，深夜緊急PCR採檢確診，且Ct值11非常低。校方在3日師生到校後，緊急宣布自中午起停班停課14天，並進行全校PCR採檢；醫福會執行長王必勝也抵達現場瞭解，校方廣播提醒，還沒等到採檢結果出爐，學生不可擅自離校，家長聚集校門外苦等，相當不滿抱怨「難道還要準備宵夜嗎？」

▼王必勝現身北科附工了解採檢狀況。（圖／資料照、記者沈繼昌攝）



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▼桃園市政府啟動停班停課14天，加強二級警戒管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）



消息引發網友熱烈討論關注，在《ETtoday新聞雲》臉書底下留言痛批「繞了一大圈，又跟疫情爆發一開始一樣！請問CDC這幾個月到底在做什麼」、「X的，自主管理咧！人會那麼聽話？那需要法律幹嘛」、「一個人害死全台灣生活難過」、「機師，又是機師，又要因為機師賠上全台灣」、「為何機師不用隔離14天？一般人卻要14天？」不少人痛心質疑「感覺又回到原點」、「到底要重蹈覆轍幾次」、「上次的經驗沒受到教訓嗎？」



全校採檢及居隔總計2845人，包括該班老師3人、同班同學34人及其同住家人105人，共142人採取高強度的預防措施，全部移往桃園集中檢疫所居家隔離14天。至於北科附工日間部、夜間部、社團活動及校外補習班等師生共2703人，也都全部要進行PCR採檢。

▼長榮航空再爆2機師突破性感染。（圖／記者李毓康攝）



▼桃園北科附工全校採檢若出現第二確診將做第二次PCR。（示意圖／資料照）



教育局也另外提供3000份居家快篩試劑給師生，14日（下周二）會再做一次快篩檢測，若出現第二個確診者，將還會再做二次PCR採檢。另外，為防堵疫情擴散，桃園市府決定即日起至9月9日加強二級警戒管制。

桃園新增的2名境外移入個案為長榮機師（案16119、16120），分別在６月中旬完成2劑AZ疫苗接種，返台自主管理期間PCR採檢仍陽性確診，屬於突破性感染，指揮中心研判，案16120與8／28的案16066確診機師在8／24、25在芝加哥外站執行勤務時有重疊，初判可能是感染來源，非常可能是Delta病毒，尚在等候基因定序結果。目前航空公司已匡列64人採檢隔離，包括同飛芝加哥的機組員居家檢疫14天，並召回8／21至9／3飛該航點的機組員PCR採檢。

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