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新北阿嬤失聯8天「落網大哭」！警：她真的很愛孫女

記者柯振中、陳豐德／新北報導

新北市林口區60多歲林姓阿嬤帶著孫女離家，與家人失聯多天，最後在桃園被找到，2人都平安，阿嬤還遭家屬提告略誘罪。對此，林口分局分局長陳忠龍表示，林姓阿嬤真的很愛孫女，可能是家庭相處的問題，目前全案仍在偵辦當中。

陳忠龍表示，接獲報案時，祖孫已失蹤6天，同仁不敢大意，立刻展開調查，同時通報嘉義市警第二分局，協助調閱監視器，發現祖孫曾在嘉義停留，8月30日搭車返回桃園。

▼阿嬤攜孫外出家人提告，警鷹眼小組即刻救援24小時尋獲。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼阿嬤攜孫外出家人提告，警鷹眼小組即刻救援24小時尋獲。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼祖孫最後身影。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲祖孫最後身影。（圖／記者陳雕文翻攝）

陳忠龍說明，家屬無奈之下，對林姓阿嬤提告略誘罪，同仁2日成立鷹眼小組，報請新北地檢署儉股王江濱檢察官，從祖孫回桃園的線索開始分析、追查，最後在桃園市桃園區安樂街找到人。

陳忠龍說明，阿嬤被警方帶回，一度情緒失控，崩潰大哭，從行為來看，以及現場的狀況，可以得知「阿嬤很愛孫女」，至於為什麼會孫女離開，可能是家庭問題。由於找到祖孫時夜已深，員警停止詢問，等到4日做完筆錄，會移送新北地檢署，由檢察官複訊，目前全案仍在偵辦當中，詳情仍待進一步釐清 

林姓阿嬤8月27日帶著孫女，到嘉義出遊，原先約好3天後返家，沒想到與家屬失去聯繫。家屬情急之下，只好報案協尋，並在網路上發文、3日提告略誘罪。之所以會發生這種狀況，疑似是女童患有類風溼性關節炎，必須定期服藥，以避免發炎，此舉引起林姓外婆不滿，希望能透過宗教的力量，讓孫女好起來。

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