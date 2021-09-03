大連日本風情街開業8天即停業　「有辱民族自尊」惹議

▲大連日本風情街開業不到10天便因輿論壓力停業修整。（圖／翻攝人民日報）

記者魏有德／綜合報導

大連「盛唐．小京都」日本風情街昨（2）日宣布暫時停業修整。此前，這條商業街被網友質疑太過重視日本元素，甚至傳出只允許日本商戶營業，再加上大連曾在抗戰期間受日軍傷害，輿論撻伐越演越烈。官方即使已出面闢謠，認為這條商業街是以唐代及京都文化元素為主，仍然擋不住輿論的壓力停業修整。

▲大連日本風情街結合唐代及日本京都元素打造文化特色主題項目。（圖／翻攝極目新聞）

《人民日報》報導，位於大連市金石灘國家旅遊度假區「盛唐·小京都」項目的園林、建築、裝飾等風格均仿照日本京都地區，商業街售賣的食品、生活用品均為日本特色。項目主要由一條主商業街和周邊別墅區構成。項目招商人員表示，主商業街要求店鋪必須為日本獨資或者日資佔50%以上的合資企業，一期招商已經結束，二期招商正委託日本團隊在日本招商。

▲大連日本風情街。（圖／翻攝極目新聞）

據了解，大連曾受過旅順大屠殺和長期日本殖民統治，項目開業迅速引發了網路爭議。網友認為，文化項目要尊重民族自尊心，尤其2021年為「918事變」90週年，對於日本「靖國神社」等爭議尚未平息，曾深受日本殖民侵略苦難的大連，不應用日本文化炒作，以謀取商業利益。

不過，大連市金州區金石灘管委會辦公室工作人員表示，盛唐小京都風情街是本地重點打造的文旅項目，目前已進入營業狀態的店鋪也並非如網絡傳言所稱，「只允許銷售日本產品」；「這裡致力於打造東北亞文旅基地，在後期還會引入韓國、尼泊爾等國的商品都會引入進來。」