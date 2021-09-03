第八輪不是BNT！342萬想打BNT民眾再等等

▲BNT。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

首批BNT疫苗昨天抵台，根據指揮中心今日晚間公布最新意願登記結果，已經有超過342萬人選擇有意願打BNT，不過可能要再等等。指揮中心發言人莊人祥晚間受訪表示，第八輪估計9月中旬展開接種作業，不會是BNT疫苗，但打哪一款，還要再盤點目前各類疫苗數量才會決定。

指揮中心針對BNT疫苗規劃以青少年族群優先，首先是12~17歲造冊校園接種，接著在疫苗平台上優先開放18~22歲預約。而最新意願登記數字，到3日下午5點為止，選擇想打BNT疫苗者已達342萬5,005人。

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目前93萬劑BNT疫苗正在食藥署檢驗封緘流程，若經審查文件資料與檢驗皆合格，最快可於9月16日驗畢並核發封緘證明書。莊人祥受訪表示，BNT疫苗由於貼標籤等準備工作需在負60至負90度低溫冷凍保存下進行，預計要等到中秋節（9月21日）後才會開始使用，並優先使用於校園接種，預計在九月底前可開放18歲至22歲年輕族群施打。

國內目前正在進行第七輪AZ疫苗接種，至於第八輪開放哪一種疫苗？指揮官陳時中日前回覆還不知道。莊人祥進一步說，因為第八輪估計9月中旬就會開始接種相關作業，依照期程不會是BNT疫苗，由於近期可能還有疫苗到貨，會再盤點數量才會決定。