LIVE／新北＋1「Delta入侵邊境拉警報」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為2例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。新北市今天增加1例，市長侯友宜召開疫情記者會，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

另外，因應境外移入Delta變異株疫情，指揮中心宣布自即日起至9月9日，強化桃園市COVID-19第二級疫情警戒相關措施。包含：集會活動人數上限降為室內50人，室外100人，若超額得提防疫計畫報請桃園市政府核准後實施；賣場與超市加強人流管制；醫院及長照機構除例外情形，停止開放探病及探視；陪病及陪伴者限1人。

指揮中心表示，今日新增2例本土病例中，案16121為本國籍50多歲女性，今(2021)年8月26日至9月1日期間因出現咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、味覺異常及喉嚨痛等症狀多次就醫，9月2日再次就醫並採檢，於今日確診(Ct值25)；已匡列接觸者1人，列居家隔離，其餘相關接觸者匡列中。案16122為本國籍10多歲男性，8月30日自覺有疑似中暑症狀，9月1日喉嚨痛，9月2日因家人(案16120)檢出COVID-19陽性，由衛生單位安排採檢，並於今日確診(Ct值11)；相關接觸者匡列中。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至9月1日累計公布14,802位確診個案中，已有13,728人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7%。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於30多歲至50多歲，分別自美國(案16117、案16120)、泰國(案16118)及澳大利亞(案16119)入境，入境日介於8月31日至9月1日。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）