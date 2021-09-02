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社會 社會焦點 保障人權

台中39歲女打完高端5天內二度急診！累計16人通報不良反應

▲39歲女傳打完高端呼吸困難、昏倒二度送醫。（圖／資料照片）

▲台中39歲女打完高端呼吸困難、昏倒二度就醫。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市一名39歲邱姓女子接種完高端疫苗約48小時後，突然呼吸急促、喘不過氣，全身僵硬、眼睛上吊，家人嚇壞緊急送醫治療，一測心跳竟飆到一分鐘130多下，邱女留院觀察後出院，未料隔日邱女又因呼吸困難、昏倒二度就醫，之後出院返家休養。此外，衛生局統計，高端疫苗開打至今，已經有16人通報不良反應。

邱女在27日晚間接種完高端疫苗，28日還與家人外出散步、一切無恙，未料29日傍晚與家人聊天時突然翻白眼、全身僵硬，喘不過氣、無法呼吸，家人嚇壞趕緊送往鄰近的803醫院急救，留觀一夜後30日出院返家，但昨（1）日又傳出邱女因呼吸困難、昏倒掛急診。

衛生局說，接獲通報後已致電關懷，後續會依民眾意願，協助提出救濟審議申請，並調閱病歷等相關資料，一併送中央審議，進一步釐清與疫苗接種的關聯性。

此外，衛生局統計，台中市至今接種高端疫苗不良反應計16人，無通報死亡個案；接種AZ疫苗不良反應計457人，疑因接種疫苗致死人數86人；接種莫德納不良反應計107人，疑因接種疫苗致死人數18人，總計疑因接種疫苗死亡人數再攀升到104人。

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