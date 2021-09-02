王鴻薇諷蔡易餘選擇性公布　「感謝肯定藍縣市長守護第一線」

▲王鴻薇諷感謝民進黨立委肯定。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

代表政府官員的「第二類」疫苗接種對象人數膨脹，遭藍營質疑是特權疫苗，民進黨立委蔡易餘拿出統計數據出面反擊，指藍營縣市人數最多。國民黨台北市議員王鴻薇2日諷刺，「感謝綠委肯定藍縣市長守護第一線」。

王鴻薇表示，綠委說國民黨四縣市最多，想轉移焦點，隨即大張旗鼓開記者會，要攻擊這四縣市。結果翻開一看，幾乎都是鄰里長打疫苗，這些鄰長背黑鍋，被誤會直指成高官，何其無辜？

王鴻薇強調，依照原本規劃，第二類維持防疫量能第四點人員，就是「實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員(含警察、提送餐等服務之村里長或村里幹事、垃圾清運之環保人員、心理諮商及特殊狀況親訪等人員)」，另外高風險接觸者也有規定，要優先保障實際執行居家檢疫工作之第一線人員。她諷刺，把疫苗花在刀口上，「綠營現在是在變相肯定這些地方父母官嗎？又想打臉誰了？」。

王鴻薇質疑，這項規定還是縣市向中央建議鄰長要納入施打對象，中央考慮後正式宣布造冊就能施打，中央一發布這項規定，各縣市比照辦理，但是卻遭到選擇性公布，「這些立委諸公這樣陷地方政府於不義，良心何在？」。