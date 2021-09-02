基隆潮境灣保育區「紫色生物」遭綁定錨　市府拳頭硬了

▲潮境灣海保育區「桶形海綿生物」遭綁定錨，基隆市府追凶嚴辦重罰。（圖／國立海洋科技博物館提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆潮境海灣保育區近日因疫情趨緩解封，開放民眾潛水，沒想到卻傳出區內「桶形海綿生物」遭無公德心人士五花大綁、定錨等對生態破壞，市長林右昌將對任何破壞或不遵守相關規定的民眾一律重罰，已請產發處會同警方嚴辦，揪出不法者嚴懲。

潮境灣海域保育區是北台灣重要的海洋生態保育區，疫情解封後一週開放潛水，竟然有人錨定在桶型海綿體上，遭任意下錨、綑綁；國立海洋科技博物館認為巨型海綿遭五花大綁，實在匪夷所思，恐對生物造成傷害，也有礙國際瞻觀。

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林右昌表示，潮境海灣保育區是市府畫設，不是一般水域，已針對保育區制定相關規範，只要有潛客故意破壞或不遵守規定，將一律重罰。他認為熱愛海洋的民眾應保護生態，以保育員身分下潛，不能用遊憩心態，已要求產發處會同警局，嚴辦破壞者。

海科館產學交流組主任陳麗淑表示，海洋保護區是海洋生物的庇護所，現在潮境保護區孕育無數奇麗海洋生物，希望民眾共同維護海洋資源，在開心潛水時，也可以幫忙撿拾海底垃圾，希望這片海灣在大家共同維護與愛惜下，能不斷延續，永續經營大自然環境。

基隆市政府產發處指出，2016年公告禁止在保育區範圍內，以任何方式採捕水產動植物，含徒手及沿岸垂釣等行為，或破壞棲地環境。這次綑綁海洋生物行為已明顯違法，將依漁業法處3至15萬元罰鍰。

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