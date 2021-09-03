永續新時尚！中秋禮盒用整顆鳳梨做成

▲迎戰中秋節，除了產品口味，禮盒亮點也要夠吸睛，不只外包裝，零錢包也是用鳳梨做的。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者 邱筱茜／採訪報導

鳳梨造型禮盒超級卡哇伊，搶攻中秋商機，業者大玩創意，就連包裝也很吸睛，令人驚豔的是這款禮盒，由內而外都是鳳梨做成的。

▲鳳梨酥禮盒，外包裝、零錢包都是由鳳梨製作而成。（圖／記者吳杰澄攝）

民眾表示 ，「一般送禮的時候，紙盒可能就是很多層，還有紙袋等等，拿到的時候，可能就會直接把這些紙盒，拆一拆就丟掉，這個特別就是說，它是永續環保的材質，那我覺得這個永續環保的材質，也會是我們現在人覺得，比較有質感跟追求的方向。」

外盒看起來就和一般包裝盒，沒什麼大不同，裡頭居然藏巧思，禮坊攜手點睛設計，花了2年多的時間，成功從鳳梨中萃取出纖維，推出用自然工法製作的禮盒，希望民眾吃完鳳梨酥，可以將外盒再利用。

▲設計師韓世國表示，鳳梨外皮做成的禮盒，可以再利用，當盆栽、擺飾等等。（圖／記者吳杰澄攝、禮坊提供）

點睛設計韓世國表示，「鳳梨禮盒它本身是用紙纖維跟鳳梨纖維，它本來就屬於天然的短纖維的東西，所以它就可以很自然地分解在環境中，它可以當作像是植物的盆栽，也可以當作收納盒」，他還提到禮盒最大的亮點之一是小零錢包，「它是用那個鳳梨葉的纖維去跟布，去把它重新去把它織出來，這樣做成零錢包的一個產品，也算是一個創舉。」

▲永愛鳳梨酥禮盒延續送禮心意。（圖／禮坊提供）

禮盒以永續概念為出發點，選用台灣在地小農的鳳梨當原料，讓消費者在送禮的同時，除了禮盒的心意之外，還可以體會到愛護地球的初心，禮坊店長黃慧茹表示，禮盒整個概念是希望永續發展，「裡面有原味鳳梨酥5個，然後跟巧克力鳳梨酥5個，我們是使用金讚鳳梨，跟土鳳梨混合製成，在餅皮有加入進口的發酵奶油，所以吃起來的話你會吃到有奶香味，另外還有2個鳳梨果乾。」

微酸香甜的鳳梨內餡，搭配酥香外皮，讓人一口口超上癮，也是中秋最強伴手禮之一，業者不只比口味，用鳳梨製作的包裝，更是話題十足。