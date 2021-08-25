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不烤肉也能遠端整爆好友！？元祖雪餅超浪漫的創意吃法大公開！

▲今年中秋想團圓兼顧防疫，遠距送月餅邀請朋友一起過個浪漫中秋。（影／ETtoday）

▲元祖雪餅,中秋節,月餅,創意吃法,賞月。（圖／翻攝自影片）

▲單吃月餅太無聊，分享各種創意吃法讓你跟好友拉近距離。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

中秋佳節將至，想好要怎麼度過一年一度的中秋佳節了嗎？以前絕對是親朋好友全部揪起來，最喜歡大家聚在一起烤肉、一烤再烤也不膩，當然也要一起賞月吃月餅，才是一個完美的Ending，但疫情雖然趨緩，為了顧好防疫還是不能掉以輕心，今年還是決定不揪一大票人烤肉，但又擔心這個一年一度跟家人好友相聚的日子被疫情打壞，可不想在疫情過後變成邊緣人啊！東森新媒體ETtoday即新聞小編就幫大家想了一個好方法，讓大家的中秋佳節一樣可以跟親友團圓。

▲元祖雪餅,中秋節,月餅,創意吃法,賞月。（圖／翻攝自影片）

▲元祖雪餅,中秋節,月餅,創意吃法,賞月。（圖／翻攝自影片）

即新聞小編小孟早就已經超前部署，寄了元祖雪餅提貨券讓好友阿周跟葉子可以在南部最近的門市領到小孟的愛心雪餅，接著直接視訊他們賀中秋，真是感人啊～～但創意最多的小孟怎麼可能就這樣讓朋友簡簡單單吃月餅呢？這是不可能的事！除了雪餅她還另外給了任務卡，就是為了要遠端邀（凌）請（虐）朋友一起來用元祖雪餅做出創意料理，而且在完成之前，阿周跟葉子不會知道自己會做出什麼成品，真的是好刺激、好驚喜呢！

▲元祖雪餅,中秋節,月餅,創意吃法,賞月。（圖／翻攝自影片）

▲元祖雪餅,中秋節,月餅,創意吃法,賞月。（圖／翻攝自影片）

第一道創意料理，首先小孟先請葉子拿出經典雪餅禮盒後，準備好一桌指定物品，看不出所以然的葉子一臉茫然，不知道等等會看見什麼，第一步把冰塊跟鹽倒進托盤中拌勻、第二步將鮮奶油跟牛奶以3:1的比例調勻，做到一半，小孟忍不住拿出星空禮盒裡面的雪餅大咬一口，水果風味優格冰淇淋，加上口感Q滑的葛粉包裹，微酸滋味好吃到讓小孟藏不住笑意，鏡頭另一邊的阿周跟葉子也直呼：「太過分！」繼續回到第三步驟，將經典雪餅搗碎後裝入碗中，有草莓、起司玫瑰鹽、提拉米蘇、巧克力脆片等四種口味，可依個人喜好選擇，小孟邊吃芒果口味雪餅邊喝茶、邊指揮葉子把搗碎的雪餅跟混合好的牛奶一起放上鐵盤，默默做出一大盤炒冰，手工監製的酥脆煎餅皮，讓炒冰更有口感，看葉子吃得心滿意足，小孟成就感爆棚！

▲元祖雪餅,中秋節,月餅,創意吃法,賞月。（圖／翻攝自影片）

▲元祖雪餅,中秋節,月餅,創意吃法,賞月。（圖／翻攝自影片）

看葉子成功完成任務，阿周也迫不及待想挑戰，首先她準備了水果塊，再把巧克力隔水加熱至完全融化，接著把夢之月禮盒裡面的香草口味和巧克力口味雪餅切成四等份，再把雪餅跟水果用竹籤串在一起，再淋上剛剛融化的巧克力、撒點巧克力米當點綴，最後一個步驟，放進冰水中讓巧克力凝固，水果冰淇淋巧克力串賣相讓阿周跟葉子同時驚呼：「超可愛！」阿周試吃一口蛋糕外皮配上內餡的細緻冰淇淋口感超美味，但如果是男友做的話會更棒，不免讓人懷疑「只是想偷懶吧！？」

▲元祖雪餅,中秋節,月餅,創意吃法,賞月。（圖／翻攝自影片）

▲元祖雪餅,中秋節,月餅,創意吃法,賞月。（圖／翻攝自影片）

邊吃邊分享心得，阿周表示中秋節不能出門烤肉，關在家裡太無聊，能用月餅做創意料理絕對為今年中秋大加分，完成任務後小孟更公開她送給好友的提貨券的秘密，現在元祖雪餅提貨券兩張88折，不只可以避免運送中的損壞風險，還能減少接觸，堪稱最強中秋防疫策略，最後更遠端跟好友喊話「中秋節快樂」，好友更是迫不及待想手刀衝去元祖門市使用提貨券買好買滿。

▲元祖雪餅,中秋節,月餅,創意吃法,賞月。（圖／翻攝自影片）

▲元祖雪餅,中秋節,月餅,創意吃法,賞月。（圖／翻攝自影片）

▲元祖雪餅,中秋節,月餅,創意吃法,賞月。（圖／翻攝自影片）

元祖食品提貨券有1088元和758元，分別會以今年全新的紫色提袋和粉色提袋包裝，中秋節除了賞月戴柚子帽，當然還要來個遠端慶中秋，讓親友感受到你的心意。

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關鍵字：

元祖雪餅中秋節月餅創意吃法賞月

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