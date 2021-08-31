前台東縣長子蔣明道關懷弱勢　陪伴孤老提前過節圓夢

▲蔣明道(左)關懷弱勢，陪伴林阿公提前過節圓夢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

前台東縣長蔣聖愛長子蔣明道，事業有成，長期關懷弱勢，得知華山基金會服務之孤老林阿公孤單過中秋節的遺憾，特於中秋節前夕到東河鄉阿公家提前過節送賀卡、烤肉及文旦，陪長輩「重溫舊夢」。

獨居台東東河63歲原住民的林阿公，十多年前因車禍導致下半身重度殘障，加上多重慢性病纏身，導致妻兒離開身邊，經濟窘迫，曾經三餐「牙膏拌飯」度日。

華山站長訪視時，常聽他提起過往中秋節總會與家人團圓烤肉、吃文旦等回憶，多年來不敢再有中秋過節念頭。蔣明道因照顧年長母親，有感台東偏鄉因醫療資源不足，導致長者就醫不便，因而認同華山基金會的「在地老化、在家老化、社區互助」服務理念，得知林阿公的夢想，因應疫情符合安全衛生防疫規範，製作烤肉、剝好文旦，也準備中秋賀卡，親送到長輩家，陪伴他提前過節圓夢。

▲林阿公已經13年沒有吃過烤肉了。（圖／記者楊漢聲翻攝）

林阿公強忍眼淚說：「華山的陪伴是我唯一的依靠，也感謝蔣董事長的貼心安排，我已13年沒有吃過烤肉了，沒想到沒有親人在身邊，也能有機會再過中秋節很感動。」除關懷孤老外，蔣明道也捐贈華山基金會台東東河站10萬元，支持「常年到宅服務」，期盼拋磚引玉，邀請社會各界響應，支持偏鄉弱勢長輩到宅服務。

華山基金會致力於免費提供三失(失依、失能、失智)老人到宅服務，台東縣服務約1,100位弱勢長者，「2021愛老人 中秋亮起來」公益行動正展開，中秋將至，台東偏鄉弱勢長輩服務經費尚有六成需要各界支持協助，防疫期間邀請大家愛心不打烊，一起守護孤老，一同響應2021中秋「送愛到家～因為有您」，每月1250元、一年15000元。愛心專線：(089)530-238，劃撥帳號：06699344(戶名：華山基金會，備註：東河站)。

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