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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴士葆：護航高端卻僅330位官員接種　沒見過這麼偽善的政府

▲賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委賴士葆2日指出，蔡政府用國家機器、國家資源護航高端疫苗，然而第二類公費疫苗接種對象中，僅0.12％政府官員接種該款疫苗，與去年強勢主導萊豬進口，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等官員卻不願帶頭直播試吃一樣。他狠批，「沒有見過這麼偽善的政府！」

賴士葆表示，高端疫苗有諸多的程序不正義，包括：未二期解盲就下訂單、撤換半數緊急授權（EUA）審查委員、未作第三期試驗等，不僅全然被政治力操弄，且沒有疫苗也沒有國際認證，但正副總統把手臂獻給高端，透過政府大力宣傳，還有配合側翼、網紅、綠營粉專、名嘴等大大鼓吹高端與愛國主義的政治正確。

賴士葆說，但高端疫苗施打上，包含政府官員在內的第二類名單27萬人中，只有330人打了高端，比例是0.12％，既然不斷的宣導加誘導民眾打高端，但是自己卻避之唯恐不及，這樣到底是安什麼心？

「蔡政府習慣性的偽善，萊豬進口是同樣的場景。」賴士葆重提萊豬爭議，表示全台7成民眾反對萊豬進口，蔡政府傾全部黨政之力，極力宣導，強勢主導萊豬進口。

他舉例，教育部、國防部、警政署都表明不吃美豬、退輔會主委馮世寬說不吃萊豬的想法不會改變、陳時中說他有三高不能吃萊豬，蘇貞昌說每天吃33片，要5到10年才會超標，但卻不願意帶頭直播示範帶領大家吃萊豬。而台南市長黃偉哲、基隆市長林右昌都表明只吃國產豬，台南市議會詢問官員敢吃萊豬的舉手，現場無人舉手。

賴士葆也強調，「最扯的是國防部公開承諾的是一套，但是後來被抓包在去年二月開始讓國軍吃到進口美豬，還在外包裝貼上台灣豬的標籤，這是偽善又欺騙了」。

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