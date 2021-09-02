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女高中生開學首日未返家　嬤急求助！20公里外尋獲

▲桃園市羅姓女高中生1日開學生日開心上學，傍晚時卻未返家，阿嬤急向楊梅警方求助，後來發現在新竹縣新豐鄉附近被尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市羅姓女高中生1日開心上學，傍晚時卻未返家，阿嬤急向楊梅警方求助，後來發現在新竹縣新豐鄉附近被尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

9月1日開學日，桃園市楊梅上湖派出所有接獲吳姓婦人求助，患有輕度身障羅姓孫女，下課後卻未搭上校車返家，由於孫女沒有手機，希望員警幫忙尋人，警方正準備派員尋人時，剛好婦人手機響起，有熱心路人發現羅姓孫女借用手機告知遠在新豐路旁，員警火速前往20公里外路旁尋獲羅女，祖孫2人緊緊相擁。

楊梅警分局指出，67歲的吳姓婦人1日傍晚神情緊張向上湖派出所求助指稱，17歲的羅姓孫女疑似未搭上校車返家，由於罹患輕度身障，擔心其安危，由於孫女沒有手機可連繫，擔心可能出意外，希望員警幫忙尋人。

上湖所員警正準備派員外出尋人時，吳姓婦人手機突然響起，原來是熱心路人發現羅姓女高中生獨自在路邊徘徊，疑似需要協助，經詢問後借用手機讓她打電話給阿嬤，員警確認羅姓孫女位置後，所長林祺笙與警員洪祥皓立即開車載吳姓婦人火速趕往20公里外的新竹縣新豐鄉地點，吳姓婦人與孫女重逢後，喜極而泣緊緊相擁。

▲桃園市楊梅警分局上湖派出所所長林祺笙（右）贈送百斤白米給羅姓女高中生祖孫，協助度過難關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局上湖派出所所長林祺笙（右）贈送百斤白米給羅姓女高中生祖孫，協助度過難關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警載著祖孫返家路程，員警察覺祖孫2人家境貧困，急需協助，所長林祺笙立即帶著上百斤白米等民生物資，送至祖孫住處，幫助祖孫度過難關。

楊梅警分局分局長洪志朋表示，警察除拚治安更要關懷弱勢，上湖派出所同仁送暖活動，協助弱勢家庭，以彰顯警方溫暖一面，也希望能收到拋磚引玉之效。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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