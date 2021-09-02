20歲男返家走上黃泉路！醉騎士追撞大貨車　搶救4小時不敵死神

▲桃園市林姓男子1日凌晨騎車返家，行經大園區三民路一段時失控撞上前方大貨車倒地，送醫急救仍不治，警方現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子1日凌晨騎車返家，行經大園區三民路與航祥路口處時失控追撞同向大貨車，林當場倒地昏迷不醒，警方據報趕抵現場將林送醫急救，但到院前已無呼吸心跳，急救後仍宣告不治。警方根據醫院抽血檢測，發現酒測值為每公升0.40毫克，初步研判為酒駕失控所致，警方已報請桃檢檢察官進行相驗。

▲桃園市林姓男子1日凌晨騎車返家，行經大園區三民路一段時失控撞上大貨車倒地，機車嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局指出，這起車禍發生在1日凌晨4時59分，地點位於大園區三民路一段與航翔路口，死者是剛滿20歲的林姓男子，現場機車車頭幾乎全毀，被追撞大貨車車尾受損。

▲桃園市林姓男子1日凌晨騎車返家，行經大園區三民路一段時失控追撞大貨車，送醫急救不治，大貨車車尾部分毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，林姓男子於31日晚間10時許至友人處聊天，期間有飲用洋酒，凌晨4時許帶酒意消退後騎車返家，未料行經大園區三民路失控追撞前方馬姓男子駕駛之大貨車，林當場倒地昏迷，身體多處重創，緊急送往敏盛醫院急救，直至清晨6時34分因傷勢嚴重急救無效宣告死亡。

警方對大貨車馬姓駕駛實施酒測，酒測值為零，林姓男子經醫院抽血換算酒測值為每公升0.40毫克，初步分析肇事原因為酒後駕車失控，全案已報請桃檢檢察官進行相驗。

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