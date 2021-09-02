12-17歲學生BNT疫苗接種流程公布　黃偉哲感謝企業捐贈防疫物資

▲台南市長黃偉哲公布12-17歲學童BNT疫苗接種流程，並感謝泛美國際文教基金會及台北市國際文教商貿協會捐贈防疫物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲2日公布12-17歲學童BNT疫苗接種流程，以及感謝泛美國際文教基金會及台北市國際文教商貿協會捐贈防疫物資。

台南市長黃偉哲表示，關於Pfizer BioNTech vaccine (BNT疫苗)臨床試驗與上市後經驗之滿12歲接種者之常見不良反應，包含注射部位疼痛(腫脹)、疲勞、畏寒、頭痛、腹瀉、關節痛、肌痛。若有發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種；為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘。

但針對先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後仍請於接種處或附近留觀至少30分鐘。使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

另，COVID-19公費疫苗預約平台增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲(含)民眾」於9月3日10時至9月4日18時預約。

衛生局說，中央流行疫情指揮中心宣布BNT已經抵達台灣，目前正在進行封緘程序，預計9月中開始可進行接種程序。黃偉哲市長與教育局也針對12-17歲學生接種作業預做準備，並先行推出了BNT疫苗接種說明與意願書樣本，同時也規劃在近期的校務會議及班親會等場合，向學校、學生與家長說明詳細接種流程，讓家長對於孩子接種BNT疫苗能在充分了解相關資訊的情形下，再替孩子填寫接種意願書。

另外黃偉哲市長也表示，第一批BNT疫苗今日送抵台灣，非常感謝台積電、鴻海及慈濟等單位共同努力，各自捐500萬的BNT疫苗供民眾施打，大大充實了我們的防疫量能，也提高疫苗覆蓋率，讓民眾健康獲得保障；同時，他也感謝泛美國際文教基金會及台北市國際文教商貿協會，力挺台南抗疫，捐贈口罩（12000個）、手套（4800雙）及雙面罩（1200個）等防疫物資給台南市政府，黃偉哲也代表市民頒發感謝狀，感謝該二單位以實際行動支持市府防疫工作。

最後衛生局也呼籲市民朋友防治COVID-19之餘，也不要遺忘登革熱的防治，而避免病媒蚊的產生，最有效的辦法就是定期檢查、清除家庭周遭的孳生容器，衛生局也會派員加強稽查，希望民眾多加配合登革熱的防治工作。

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