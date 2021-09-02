淫穢簡訊調戲女室友　姊弟撂人亂棒打死睡夢男！還想逼少年頂罪

▲林雅婷(右)不滿同住室友傳淫穢簡訊侮辱，找弟弟吆喝友人亂棒教訓打死人。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市新店區女子林雅婷，因不滿分租房子的吳姓男子，突然傳淫穢LINE侮辱調戲，馬上要弟弟找人教訓吳男，林女在大陸的前男友也隔海撂人助陣，8人分持鐵棒木棍把睡夢中的吳男痛打一頓致死，台北地檢署2日依殺人罪起訴林姓姊弟等6人、2少年移送法年法庭，另案偵辦林女前男友涉嫌教唆罪責。

據了解，死者吳姓男子原本和林女、林女老公同住，後來林女離婚，老公搬家，只剩下吳男與林女同住，4月5日深夜11點多，吳男突然傳LINE說要「X到妳喊不要」，林女氣得轉傳給弟弟，要弟弟找人來教訓吳男。

▲死者吳姓男子傳出的淫穢簡訊惹來殺機。（資料照／讀者提供）

林女原本也找了前夫求救，但前夫認為只是玩笑話，林女再轉向尋求人在大陸的前男友，前男友二話不說，隔海指揮劉姓、范姓男子帶著2名少年到場，與林女弟弟帶的2人會合後，一群人由林女開門闖入屋子，分持5支棍棒，就朝正在睡夢中的吳男猛打。

事後林女自己打電話報警，佯稱吳男因為不願搬家，自己撞牆撞得頭破血流，經送醫急救6天後，吳男顱內出血、肺部挫傷等傷勢嚴重，在12日宣告不治。一群動手的人前往關心吳男傷勢得知噩耗，不但趕緊丟棄棍棒兇器，還一度要推給同行的少年頂罪，最後協調破裂，由林女的弟弟前往警局自首。

▲林女弟弟林宜辰(拖鞋)一開始企圖自首頂罪，被檢警追出共有8人犯案。（資料照／記者劉昌松攝）

林女弟弟林宜辰一開始堅稱是自己臨時起意要為姐姐出氣，檢警根據現場狀況以及死者傷勢，研判案情不單純，持續追查全案共有8人參與，陸續傳拘到案後，2日由檢察官林巧菱依殺人罪嫌起訴林姓姊弟等6名成年人，2名未成年犯已送少年法庭收容，同時另案偵辦林女前男友涉嫌隔海教唆罪嫌。

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