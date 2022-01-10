　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

暴走運將亂刺酒醉乘客半癱　出庭嚎啕怪罪父母毀他一生

▲▼計程車司機李健忠殺人未遂。（圖／記者劉昌松攝）

▲計程車司機李健忠（中）涉持螺絲起子亂刺酒醉乘客，被依殺人未遂罪判刑8年。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

計程車運將李健忠，去年搭載廖姓男乘客時對方發酒瘋在車內亂踢，李竟暴走將廖男拖到車外，涉持螺絲起子朝對方身上亂刺一通後離開，廖男被送醫雖撿回1命但傷重失能，李男到案被羈押至今，出庭認錯但哭訴自己一輩子毀在父母手中，「我恨我的父母！」台北地院今依殺人未遂罪判他8年徒刑，可上訴。

李健忠（51歲，在押）今被提解到庭，聆判後表示：「謝謝法官！謝謝檢察官！」李男的妹妹到庭聽完判決，眼眶泛紅，掩面離去不受訪，陪同李男妹妹的朋友透露，覺得判太重，李男很想賠償和解，但目前賠不起被害人。

李男先前開庭時，對本案犯行表示：「我知道錯了！」很對不起被害人，但他聽完自己四叔出庭作證後，突然脫下口罩大哭，自稱：「我一輩子就毀在他們（父母）手上！」他曾去找媽媽，卻被媽媽嗆聲要砍掉他的雙手。

李健忠哭著說：「我恨我的父母！他們會生不會養！」成長過程遭家暴的陰影，害他只要覺得有人要攻擊他的時候，他就會非常衝動，他告訴法官不要覺得四叔和另1位余姓證人的證詞很誇張，「我實際遭遇更慘！而且現在50多歲了，出庭講這些往事，好像在博取合議庭同情」。

李男的四叔當時補充說，李男從小就被酗酒的父親家暴，常被打得遍體鱗傷，手也被打斷過，李男在家裡因為有長輩在，不敢發脾氣，但經常看李男瞪大眼睛、緊握雙拳，一副想打人的樣子，在外面沒人壓得住他。

▲▼ 計程車司機李健忠涉嫌殺人未遂，被害人廖姓乘客半癱，坐著輪椅由親人陪同出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲遭計程車司機李健忠刺成重傷半癱的廖姓男子，曾坐著輪椅由親人陪同出庭。（圖／記者劉昌松攝）

李男本案是在去年（2021年）4月4日凌晨，搭載喝醉的廖男行經新北市新店區安民街，他不滿廖男發酒瘋在車內亂踢，憤而停車將廖男拖到車外，涉持1支螺絲起子朝廖男頭頸亂刺一通，把倒臥血泊的廖男留在原地，逕自離開。

廖男被路人報警送醫急救，身上遭李男戳出10幾個洞，及時保住性命，但傷重失能。李男被警方循線查獲，因李男對行兇過程避重就輕，檢方以涉犯重罪、有再犯之虞等理由聲押獲准至今。

本案並非李男首度施暴，他從2004年，就多次因不滿被人超車，或與乘客爭吵行車路線等小事，動不動就對人暴力相向，包括持鐵棍追打、拉扯女乘客頭髮拖行，甚至揮拳把女乘客打成熊貓眼，警方一度將多次施暴的李男提報流氓。

2006年9月9日，李健忠在北市1處巷弄裡與邱姓男子發生會車糾紛，雙方僵持約5分鐘，後來下車理論時，李男竟持尖刀猛刺邱男38刀致死，當時法院考量李男行兇時已達精神耗弱程度，依殺人罪輕判14年8月徒刑定讞。李男服刑到2019年5月假釋出獄，繼續開小黃為生，不料又控制不住自己情緒，犯下本案。

ET快訊
LINE瘋傳「台灣進入Omicron關鍵期」14點建議！醫師
半個台灣急凍！17縣市低溫特報　明晚起下探「個位數」
台塑員工「可領7個月年終」！　2021年大賺2400億
最硬教召「全程野宿、不准叫外送」！　1族群嗨爆：想報名
《女人我最大》女星突宣布：已結婚2年！老公顏值超帥
快訊／北市加開7中型接種站　柯文哲：110萬人月底符合打第三
桃機擴大篩檢「陽性率出爐」　王必勝：是好現象
今本土再＋6！前台大醫：這是好事　最怕爆這1點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東市民宅冒濃煙　洗衣機燒成焦黑！屋主趕回家也傻了

極樂海軍！官兵玩嗨找3酒女　脫衣露鳥熱舞影片外流他無罪

「女搶匪」太美！斗南鎮農會防搶演練　正妹警扮鴛鴦盜超逼真

又見恐怖情人！逼停前女友機車持棍棒咆哮　判拘50天

嬰兒也拘禁！借錢反遭拘禁搶走存摺提款卡　檢警攻堅救出7肉票

北市行人一年1666人街頭傷亡　意外事故最常發生在這些路口

輕軌又被撞！男騎士闖紅燈險被捲車底　高捷不忍了將求償79萬

快訊／彰化石化工廠火警！火煙劇烈竄燒　全面延燒搶救中

暴走運將亂刺酒醉乘客半癱　出庭嚎啕怪罪父母毀他一生

喝高粱＋藥酒還騎車！　他硬掰：客戶要我送宵夜不然沒工作

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

鸚鵡乖巧窩醫生手上清「鼻屎」　24秒夾出一坨分泌物畫面超療癒

深夜運將把小黃「當賽車在開」 路口華麗甩尾！網：高手在民間

「聲林之王3」乱彈阿翔搭南畯鵬、陳景皓　《完美落地》奮力嘶吼...魏如萱：唱進我心坎

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

兩車上匝道互不讓硬擠發生擦撞　白車駕駛下車理論！害後方回堵

台東市民宅冒濃煙　洗衣機燒成焦黑！屋主趕回家也傻了

極樂海軍！官兵玩嗨找3酒女　脫衣露鳥熱舞影片外流他無罪

「女搶匪」太美！斗南鎮農會防搶演練　正妹警扮鴛鴦盜超逼真

又見恐怖情人！逼停前女友機車持棍棒咆哮　判拘50天

嬰兒也拘禁！借錢反遭拘禁搶走存摺提款卡　檢警攻堅救出7肉票

北市行人一年1666人街頭傷亡　意外事故最常發生在這些路口

輕軌又被撞！男騎士闖紅燈險被捲車底　高捷不忍了將求償79萬

快訊／彰化石化工廠火警！火煙劇烈竄燒　全面延燒搶救中

暴走運將亂刺酒醉乘客半癱　出庭嚎啕怪罪父母毀他一生

喝高粱＋藥酒還騎車！　他硬掰：客戶要我送宵夜不然沒工作

台大醫院研發「心律不整App」　1分鐘就可偵測心房顫動！

年租4百萬不要！　泰滾火鍋房東抬價近5千萬賣店面

山中秘境「千株櫻花」月中盛放！還能換和服漫步粉爆花海中

第15屆桃園希望工程獎助學金　11名同學獲獎大專生1年12萬

小一弟講不聽！新竹媽震撼教育「陪他公園流浪」　結局萬人讚爆

二級警戒至1／24　內政部：大型宗教活動需地方政府同意

年前屏東警防搶演練　喚起民眾金融業者防衛意識

見爸爸回家...黑柴躲桌下「兩眼發抖」不理人　網發毛：快去收驚

醉漢酒駕撞倒機車婦肇逃　休假警官見義勇為負傷逮人

媽曬照曝溫暖毛窩「僅存功用」　1舉妙變「時尚荒野女巫」網笑爆

開幕不到4個月...商場10秒倒塌　「豆腐渣」購物中心粉碎片曝光

社會熱門新聞

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

快訊／西濱死亡車禍！男大生摔車慘遭拖板車輾斃

空軍士官拍「上百私密片」逼女當性奴　還要她跟同事3P

前2天被通知不用上班了　轉職男嘆難過年

即／國道天降車輪！乘客慘死駕駛重傷　

已婚少校偷吃別人未婚妻　「又車震她」荒唐對話曝

竹科驚爆粉塵外洩　他急喊：勿靠近污染區

苗栗男徒步上國道　當場被撞死

國1中彰交界路段7車連環撞　一度回堵6公里

台中公寓傳一氧化碳外洩　2人送醫

快訊／彰化石化工廠火警！火勢全面延燒搶救中

婚後不孕怪老公　女醫黃宥嘉遭起訴

碩士生成偷拍狼　多次從縫隙偷錄女生如廁

更多熱門

相關新聞

他半夜拿刀走進超商喊：我想殺人！店員嚇死求救

他半夜拿刀走進超商喊：我想殺人！店員嚇死求救

恐怖！新北市板橋區一名男子6日晚間吃下安眠藥後就寢，到了7日半夜仍睡不著，心煩意亂的他竟起身拿刀，走進文化路的超商揮舞，還嚷嚷說「我想殺人！」還直接拿飲料喝起來，店員嚇壞趁隙報案並逃離。警方到場後將人制伏，訊後依刑法第151條恐嚇公眾罪及第305條恐嚇罪嫌移請新北檢偵辦。

「鳳山海南島」命案　蛇蠍女宮主起底

「鳳山海南島」命案　蛇蠍女宮主起底

即／高雄男坐公園長椅亡！蛇蠍女宮主為20萬打死人

即／高雄男坐公園長椅亡！蛇蠍女宮主為20萬打死人

母帶子共赴黃泉被救回　慘吃殺人未遂罪

母帶子共赴黃泉被救回　慘吃殺人未遂罪

即／酒友不攤車錢　他在後座活活打死人

即／酒友不攤車錢　他在後座活活打死人

關鍵字：

殺人殺人未遂運將暴走

讀者迴響

熱門新聞

她爆陳松勇「父女情不單純」！　名嘴揭真相

四大超商「新功能解鎖」　千人狂讚方便

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

理科夫妻開戰！前夫暴怒「為什麼每個人都知道我割痔瘡」

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

教召注意！實施「全程野宿」　14天睡帳篷野炊、不能叫外送

台灣已見「可怕斜率」　七八年級生慘了

唐綺陽：水逆要來了！提醒「有重大變化」點名獅子座注意

快訊／桃機風暴最新20處疫調足跡！SOGO百貨、全聯

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

理科太太好友「是John提離婚」掀內幕！　氣炸開砲

羅志祥扮媽媽桑亂入小禎《華燈》聚會！林心如一看笑翻

更多

最夯影音

更多
植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」
王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面