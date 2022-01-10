暴走運將亂刺酒醉乘客半癱　出庭嚎啕怪罪父母毀他一生

▲計程車司機李健忠（中）涉持螺絲起子亂刺酒醉乘客，被依殺人未遂罪判刑8年。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

計程車運將李健忠，去年搭載廖姓男乘客時對方發酒瘋在車內亂踢，李竟暴走將廖男拖到車外，涉持螺絲起子朝對方身上亂刺一通後離開，廖男被送醫雖撿回1命但傷重失能，李男到案被羈押至今，出庭認錯但哭訴自己一輩子毀在父母手中，「我恨我的父母！」台北地院今依殺人未遂罪判他8年徒刑，可上訴。

李健忠（51歲，在押）今被提解到庭，聆判後表示：「謝謝法官！謝謝檢察官！」李男的妹妹到庭聽完判決，眼眶泛紅，掩面離去不受訪，陪同李男妹妹的朋友透露，覺得判太重，李男很想賠償和解，但目前賠不起被害人。

李男先前開庭時，對本案犯行表示：「我知道錯了！」很對不起被害人，但他聽完自己四叔出庭作證後，突然脫下口罩大哭，自稱：「我一輩子就毀在他們（父母）手上！」他曾去找媽媽，卻被媽媽嗆聲要砍掉他的雙手。

李健忠哭著說：「我恨我的父母！他們會生不會養！」成長過程遭家暴的陰影，害他只要覺得有人要攻擊他的時候，他就會非常衝動，他告訴法官不要覺得四叔和另1位余姓證人的證詞很誇張，「我實際遭遇更慘！而且現在50多歲了，出庭講這些往事，好像在博取合議庭同情」。

李男的四叔當時補充說，李男從小就被酗酒的父親家暴，常被打得遍體鱗傷，手也被打斷過，李男在家裡因為有長輩在，不敢發脾氣，但經常看李男瞪大眼睛、緊握雙拳，一副想打人的樣子，在外面沒人壓得住他。

▲遭計程車司機李健忠刺成重傷半癱的廖姓男子，曾坐著輪椅由親人陪同出庭。（圖／記者劉昌松攝）

李男本案是在去年（2021年）4月4日凌晨，搭載喝醉的廖男行經新北市新店區安民街，他不滿廖男發酒瘋在車內亂踢，憤而停車將廖男拖到車外，涉持1支螺絲起子朝廖男頭頸亂刺一通，把倒臥血泊的廖男留在原地，逕自離開。

廖男被路人報警送醫急救，身上遭李男戳出10幾個洞，及時保住性命，但傷重失能。李男被警方循線查獲，因李男對行兇過程避重就輕，檢方以涉犯重罪、有再犯之虞等理由聲押獲准至今。

本案並非李男首度施暴，他從2004年，就多次因不滿被人超車，或與乘客爭吵行車路線等小事，動不動就對人暴力相向，包括持鐵棍追打、拉扯女乘客頭髮拖行，甚至揮拳把女乘客打成熊貓眼，警方一度將多次施暴的李男提報流氓。

2006年9月9日，李健忠在北市1處巷弄裡與邱姓男子發生會車糾紛，雙方僵持約5分鐘，後來下車理論時，李男竟持尖刀猛刺邱男38刀致死，當時法院考量李男行兇時已達精神耗弱程度，依殺人罪輕判14年8月徒刑定讞。李男服刑到2019年5月假釋出獄，繼續開小黃為生，不料又控制不住自己情緒，犯下本案。