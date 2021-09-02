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「復必泰」布條抵台遭移除　李來希：蒙上眼睛有意思嗎？

▲▼香港復必泰,Biontech,BNT疫苗。（圖／香港政府）

▲香港復必泰，BNT疫苗。（圖／香港政府）

記者蔡文鈴／綜合報導

由永齡／鴻海、台積電及慈濟基金會所購買的BNT疫苗，首批93.2萬劑今（2）日一早抵台，但原本印有「復必泰」字樣的布條卻被移除，引發熱烈討論。對此，全國公務人員協會前理事長李來希批評，口水噴滿天「蒙上眼睛就以為不見了，有意思嗎？」

首批BNT約93.2萬劑今早7時抵台，原本由盧森堡啟運時，貨物上綁有「復必泰」字樣的布條，在抵台後竟離奇消失。永齡基金會執行長劉宥彤第一時間也回應，在德國因廠商宣傳慣例有張貼非捐贈單位向政府說明字樣，事先並未告知，因此要求抵台移除。

不過，根據海關緝私條例第35條「擅行移動搬運貨品與塗改或拆封開鎖之處罰」規定進出口貨物、通運貨物、轉運貨物、保稅貨物、郵包、行李或貨櫃存放於船舶、航空器、車輛、其他運輸工具或其他處所，而在海關監管下或經海關加封、下鎖，有擅行改裝、移動、搬運、塗改標誌號碼或拆封、開鎖者，處新臺幣六千元以上六萬元以下罰鍰，並限期改正；屆期未改正者，得按次處罰；情節重大者，並得加倍處罰。

對此，指揮官陳時中則直言，這可能要問海關，那完全是一個外掛物，不是在所謂的內容裡面的，至於說那東西有沒有違反海關規定，要問海關，但這的確是捐贈者約定裡本來沒有的東西，捐贈者商量過後希望把他移除，這問題我認為相對單純。

李來希表示，拆了復必泰布條，就不再是「復必泰」疫苗？「BNT」還是「BNT」，口水噴滿天，套句六四的傳唱詞，「蒙上眼睛就以為不見了，有意思嗎？」

▼「復必泰」布條出艙前消失！一名地勤人員在貨物出艙前處理。（圖／翻攝《ETtoday新聞雲》直播）

▲▼「復必泰」布條出艙前消失！一名地勤人員在貨物出艙前處理。（圖／翻攝《ETtoday新聞雲》直播）

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