好兄弟逾假不歸多！沖煞5生肖...專家：出門要戴帽、忌諱穿黑衣

記者唐詠絮／彰化報導

農曆7月還剩4天即將結束，民俗專家廖大乙特別提醒，今年受到無立春的極陰年影響，再加上今年農曆7月比往年多一天，列管的好兄弟，「逾假不歸」流連忘返的情況恐怕比往年多，因此生肖有「鼠、牛、羊、馬、豬」的人都要特別小心，能不出門就不要出門，防止煞氣記得要「戴帽」保護天靈蓋，千萬不要鐵齒。

▲廖大乙說農曆7月末沖煞5生肖。（圖／廖大乙提供）

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廖大乙說，依照民間習俗，農曆7月結束好兄弟好姊妹即將歸回本位，農曆29日家家戶戶要準備供品祭拜，但今年比往年多出一天，因此流連不想返回陰間的會比往年多，此時陽世的民眾更要多加注意，如何趨吉避凶，更是重要。

如何在農曆7月末平安度過，又能招來財富，廖大乙說，生肖年沖「牛、羊」、月沖「鼠馬」、日沖「豬」的人日常起居外出都要注意外，尤其要保護「天靈蓋」元神宮，一定要戴帽，夜間若是聽到叫名字的聲音，千萬也不要回覆跟回頭。

除以上敘述之外，廖大乙說，這5生肖，除了防疫戴口罩外最忌諱穿黑色衣服，太陽下山後，必須盡量待在家中，當然也不要夜探墓地或是廢墟，避免招煞上身，廖大乙強調，民俗不外乎情理法，一定要常存道德心、多多行善，相信一切都會有好事發生。

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