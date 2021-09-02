北部大學校花學霸恐罹「色情妄想症」　癡戀教授18年！醫1建議改善

▲精神科醫師楊聰財認為，阿花的行為恐是罕見的色情妄想症，呼籲被害人「無須隱忍」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北部某國立大學教授因遭受昔日女學生阿花（化名）性騷擾長達18年，現已向警方提出申訴，開業精神科醫師楊聰財指出，阿花的行為恐是罕見的「色情妄想症」，需要吃藥控制，也呼籲被害人「不需隱忍」，可在司法調查中要求精神鑑定，讓阿花有病識感並就醫，才有可能真正改善此行為。

本刊調查，阿花長年幻想自己與該教授熱戀，就學時期對老師展開人身跟蹤，被退學後還在網路上編撰各種故事，至今仍時常寄鹹濕信件和自己私處特寫的照片影片給教授，該名教授在忍無忍可下已向警局提出性騷擾申訴。

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開業精神科醫師楊聰財分析，阿花的行為恐為妄想症，且不是常見的被害妄想或忌妒妄想等，而是1千人中約只有3到4位的「色情妄想」，患者的妄想主題是別人愛上她或與他人兩情相悅，在此想法深信不疑下，便會展開瘋狂寄信或跟蹤等行為。

▲被害教授現已向派出所提出性騷擾申訴，楊聰財則希望加害人能得到教訓，或藉此察覺到自己的不對勁。

楊聰財提到，此病屬於大腦的內分泌失調，生理上可以吃藥控制，心理治療的重點則是要加強她的病識感，讓她分得清楚真實跟妄想的差別，知道妄想行為給別人帶來的困擾，甚至能明白部分行為已踩到法律界限。

楊聰財坦言，阿花的行為沒有犯性騷擾中的強制觸摸，難以用刑法懲罰，頂多被「罰錢」了事，而教授現已提出性騷擾申訴，在調查過程中可要求法官申請精神鑑定，讓精神科專科醫師和相關隊做整體精神狀態評估，希望能確定診斷，提升阿花的病識感。

「碰到了就面對接受處理，但也不需要隱忍。」楊聰財向被害人呼籲，遭到騷擾需忍耐，提出申訴後就會做調查，成立後對方自然會遭到罰款，如再犯便再度提出，希望能讓對方因此得到教訓，或藉此察覺到自己的不對勁。

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