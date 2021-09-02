年度最優惠電子書展　5千種書籍雜誌最低11元起

▲疫情影響民眾生活習慣逐漸改變，不只開啟數位學習熱潮，也提升閱讀電子書的風氣。（圖／樂天Kobo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

近年電子書閱讀風氣漸提升，再加上居家防疫帶動，推升數位閱讀需求，其中博客來從銷售觀察，19～26歲年輕讀者對於影視偶像類與輕小說閱讀特別熱衷，文學小說買氣也有高成長，瞄準這股熱潮，即日起推出年度最優惠電子書展，最低11元起。樂天Kobo電子書也有限時10天全站購書75折，閱讀器最高現折1,500元再送最高1,000元購書金。BOOK☆WALKER舉辦限時48小時全館漫畫日，漫畫最低69折。

▲博客來推出年度最優惠電子書4週年慶活動。（圖／博客來提供）

博客來推出電子書服務4週年，9/1起推出年度最優惠特價書展，網羅近5,000種年度暢銷電子書、電子雜誌，祭出11元起的限時商品搶市，消費滿888元，就送100元E-Coupon全館優惠券；9/1～9/8活動首8日，推出「搖滾幸運轉盤，好禮大放送」抽獎活動，祭出總價值近500萬的好康回饋；熱門推薦新書9/17前結帳輸入「@ebook2021」，本本現折20元。

樂天Kobo在台五週年，9月份也特別祭出優惠活動，9/3～9/12限時10天享全站75折優惠，單筆滿額5555元就送樂天點數2222點，還有不同階段滿額抽獎活動，登錄表單就可天天抽Kobo Forma、Kobo Libra、Kobo ClaraHD、Kobo Nia等閱讀器。另外，全系列閱讀器也推出周年慶優惠，9/3～9/12於網路平台、實體門市購買，指定機種最高享1,500元優惠，再送最高1,000元購書金。

▲想購買日本人氣動畫原著漫畫、國人原創漫畫，可把握最低69折的限時優惠。（圖／BOOK☆WALKER提供）

電子書平台BOOK☆WALKER於9/2、9/3兩天舉辦全館漫畫日，限時48小時優惠折扣，推出漫畫3本79折、5本75折、8本69折，新會員首次結帳還可享不限金額、不限書籍、不限數量79折優惠，搭配全館活動，漫畫最低只要55折，註冊還送50元優惠券。為歡慶《ONE PIECE～航海王～》單行本即將邁入100集，出版社聯合平台推出電子書特別企劃，即日起至9/30，電子漫畫1至98集特價75折。