補上錯過的台灣史！《斯卡羅》開播後　原著書籍買氣暴增10倍

▲電視劇《斯卡羅》開播後掀起極高討論度。（圖／公視提供）

記者洪菱鞠／台北報導

改編自陳耀昌小說《傀儡花》，由吳慷仁、温貞菱主演的電視劇《斯卡羅》，以發生於1867年恆春半島南端的羅妹號事件為背景，藉由真實歷史事件和虛構人物，帶領大家了解這段最在地卻被遺忘的台灣史。這部史詩影集正式開播後，立刻在網路上掀起極高討論度，光是前兩集就讓很多人看了被震懾，除了期待戲劇後續發展，更等不及入手原著小說搶先看，帶動相關著作大夯，買氣暴增10倍。

醫學教授跨足文學寫作的陳耀昌，過去曾出版過《福爾摩沙三族記》、《獅頭花》、《苦楝花Bangas》等多部台灣歷史大河小說，帶讀者看見19世紀的台灣近代史，發行後都有不錯的迴響，而2016年發表的《傀儡花》，雖然有部分為虛構，但人物有9成是確有其人，並在史實依據下，描述1867年發生在恆春半島的故事，包括羅妺號事件、牡丹社事件現場、荷蘭公主廟，滿州港口溪、大繡房、柴程、枋寮淮軍遺址，都是現今恆春人熟悉的史蹟與地名。

這段呈現於《傀儡花》的珍貴史實，由導演曹瑞原與製作團隊耗時3年籌備，改編成影視作品《斯卡羅》播出後，作為台灣首部大河劇，不少網友大喊要把錯過的歷史補起來，讓原著小說人氣熱銷，momo購物網觀察本月至今銷量較上月同期成長突破1.5倍，平台上目前更是「售完補貨中」。

▲原著小說《傀儡花》及相關著作人氣狂飆。（圖／博客來提供）

《傀儡花》紙本書及電子書，兩種版本則是皆登上博客來暢銷榜，一舉躍上暢銷第3名，「《傀儡花》《獅頭花》《苦楝花Bangas》台灣歷史大河小說套書」以及「《斯卡羅SEQALU：Formosa 1867（獨家限量簽名版）》」也分別位居暢銷榜上TOP8與TOP24；同時，作者陳耀昌以及《傀儡花》書名成為16日的全站熱搜關鍵字。

博客來表示，《斯卡羅》播出後，除帶動站上相關著作買氣成長10倍，其中《傀儡花》、以及《傀儡花》《獅頭花》《苦楝花Bangas》台灣歷史大河小說套書，還有《斯卡羅 SEQALU：Formosa 1867》獨家限量男女演員温貞菱、黃健瑋，導演曹瑞原三款簽名版隨機出貨等相關著作，開播後銷量爆增10倍以上；另外，劇中其中一個男主角李仙得的真實手記《南台灣踏查手記：李仙得台灣紀行》，銷量也成長5倍之多。