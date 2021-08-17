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漫博會、童書展搬進線上　動漫周邊及4700本暢銷書限時優惠

線上台北國際童書展、線上漫畫博覽會（圖／網購業者提供）

▲想入手《鬼滅之刃》全套，可趁線上漫畫博覽會的限定優惠買起來。（圖／翻攝自蝦皮）

記者洪菱鞠／台北報導

暑假宅在家看書、追動漫！瞄準暑期及「微解封」消費爆發力，網購業者將「台北國際童書展」、「漫畫博覽會」搬上線，攜手東立、長鴻、台灣東販等多家動漫及出版社，以及親子天下、三采、小康軒近20家品牌，不管是動漫控想收藏全套人氣漫畫，或家長想為孩子選購暢銷好書，8/31前有限時優惠可以搶。另外，也有網路書店在26週年慶推出獨家商品、獨家優惠，萬件商品2折起。

蝦皮購物首度攜手中華動漫出版同業協進會，與東立出版社、長鴻出版社、台灣東販等50多間知名動漫周邊及出版社大廠，即日起至8/31開跑線上漫畫博覽會，夯品下殺6折起，人氣熱門的漫畫《咒術迴戰》、《鬼滅之刃》全套只要1,275元起，8/24當天還有三日月書版糖果胸章、鬼滅之刃金屬書籤、名偵探柯南L夾等銅板好康，並獨家首發展期限量新品及受歡迎的周邊商品，如經典名偵探柯南飲料杯提袋、《關於我轉身成史萊姆那檔事》新品福袋及鬼滅之刃義勇羽織。

線上台北國際童書展、線上漫畫博覽會（圖／網購業者提供）

▲▼《名偵探柯南晨讀10分鐘推理課套書》透過每日10分鐘短篇故事，在經典卡通名偵探柯南的圖像及文字中，培養孩子邏輯思考與加強閱讀理解力。《科學偵探謎也真實系列》運用科學與推理解開各種不可思議的謎團，是一套增進科學知識與推理能力的閱讀作品。（圖／momo購物網提供）

線上台北國際童書展、線上漫畫博覽會（圖／網購業者提供）

為讓孩童疫情下的暑期也能有滿滿的好書閱讀，「2021台北國際童書展」今年首度將實體書展改以線上展覽形式，即日起至8/31在momo購物網展開，集結近20家國內童書品牌如親子天下、未來親子、三采文化、國語日報、小康軒、小魯文化、讀書共和國、臺灣麥克出版集團等，參展書籍涵蓋「兒童繪本」、「兒童故事書」、「知識漫畫」、「科普百科」、「外文童書」等5大童書類別，祭出超過4700本書籍限時優惠5折起，從0歲寶寶到12歲孩童，都能從中挑選適合的書籍。

各出版品牌也紛紛祭出滿額贈限量好禮響應，「親子天下」消費指定商品滿699元送限量雜誌1本；「三采文化」童書消費指定商品滿699元送限量萬用袋1件；「讀書共和國」旗下童書品牌，消費指定商品滿899元送Peter Jensen聯名提袋；專門出版兒童繪本、小說、圖書及橋樑書的「小魯文化」，消費滿1,500元送限量拼圖遊戲繪本、滿2,000元送限量宮西達也霸王龍鉛筆盒；「水滴文化」童書消費滿999元送限量繪本二選一。

搶攻上班、學生族群市場，博客來主打26週年慶活動，即日起至9/8推出「閱讀夏祭」、「開學必備」兩大主題，全館萬種參展書籍、百貨商品2折起，以及獨家商品及優惠，如《原子時間》優惠價261元，再送限量原子時間功能性記事本，《羅寶鴻安定教養繪本1+2》只要570元，送親子互動雙面門把掛牌；首度推出「閱讀里程」會員專屬獎勵制度，會員可透過每日簽到完成任務來獲得里程，週年慶期間里程5倍送，連續4天就可兌換25元E-Coupon，另可兌換不同面額折價券。活動還集結超過38家人氣品牌券，一鍵全領最高現省3,000元，消費時可再享折扣優惠。

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台北國際童書展漫畫博覽會動漫網路書店

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