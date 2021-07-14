閱讀回溫！上半年電子書累計閱讀時間　突破6700萬分鐘

▲在家閱讀的時間變多了，今年上半年有什麼暢銷書你還沒看過的嗎？（圖／Readmoo讀墨電子書提供）

記者洪菱鞠／台北報導

居家防疫及零接觸帶動數位閱讀風氣，電子書買氣明顯增長，閱讀時間也變多了，Readmoo讀墨電子書觀察，上半年整體閱讀時間與銷售額，皆較去年同期成長6成，今年上半年累計閱讀時間更已突破6,700萬分鐘；樂天Kobo營運本部長周立涵則指出，三級警戒以來，每日使用閱讀器的活躍使用者成長5成，顯示居家活動時間增加，閱讀器業績也較去年同期成長2倍。

隨著居家防疫成為生活新常態，閱讀行為逐漸回溫，兩大電子書平台也進一步公布2021上半年暢銷排行榜，Readmoo讀墨電子書一口氣揭曉百大榜單，漫畫與文學小說兩類型書籍拿下近6成席次之外，漫畫更躍升最受讀者歡迎的類型，在動畫熱潮助攻下，共32本擠入榜，《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》系列漫畫表現尤其亮眼；其次是文學小說，共24本進榜，其中，《天橋上的魔術師》、《后翼棄兵》靠著影集熱播，拉抬書籍銷售，挺進上半年百大。

百大暢銷榜分類第3大的商管、投資理財，不僅有19本上榜，更穩定佔據讀者的閱讀光譜，《致富心態》、《原子習慣》蟬聯百大前兩名，《投資最重要的事》、《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》、《社畜的財務自由計畫》、《富爸爸，窮爸爸（二十週年紀念版）》等多本投資理財主題書籍，也隨著股市話題，從第一季紅到第二季。另一值得觀察的是，《股癌》製作人謝孟恭的著作《灰階思考》，僅銷售一季便拿下第3名，推薦的書籍《真確》、《人類大歷史》、《反智》、《槍炮、病菌與鋼鐵》、《窮查理的普通常識》、《零規則》、《莫斯科紳士》等書，也都有不錯銷售，前進百大。

▲防疫在家，休閒主題書籍熱賣之外，從百大暢銷榜分類占比來看，「漫畫」最受讀者歡迎。（圖／Readmoo讀墨電子書提供）

樂天Kobo則是發布2021上半年電子書暢銷Top10，整體來看，榜單與Readmoo讀墨電子書差異不大，投資理財觀念的書籍依舊是電子書暢銷常勝軍，尤其台灣股市年初至今漲幅達兩成，不少民眾在股市賺到錢，帶動投資類型書籍再創一波買氣，進榜書籍以商業理財書籍類別最多，占比高達6成，如《致富心態》、《灰階思考》分別拿下排行榜第2、3名；經典投資書籍《投資最重要的事》、《窮查理的普通常識》持續發揮長尾效應，並進榜在前10名以內。

較特別的是，上半年銷售Top1首度由寫真集《與你襄遇》攻下，為樂天女孩林襄首度發行的數位寫真，樂天Kobo指出，電子書比起紙本書，更受喜愛閱讀隱性密的讀者歡迎，尤其在私密性議題較高的書籍如寫真集、情慾漫畫等，電子書的銷售表現不俗。入榜電子書還包括《莫斯科紳士》、《為什麼要睡覺？》、《真確》、《也許你該找人聊聊》等文學小說、自然科普人文社會與心理勵志等類別。

▲樂天女孩林襄寫真書《與你襄遇》勇奪電子書上半年暢銷Top1。（圖／樂天Kobo提供）