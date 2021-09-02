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卓冠廷爆：國民黨執政縣市第二類造冊人數　竟超過公務員總數

▲▼卓冠廷發現國民黨執政縣市，在第二類造冊人數中，竟超過公務人員總數。（圖／卓冠廷臉書）

▲卓冠廷發現國民黨執政縣市，在第二類造冊人數中，竟超過公務人員總數。（圖／卓冠廷臉書）

記者陶本和／台北報導

國民黨近日針對第二類接種疫苗對象，指控有「膨脹」狀況，認為高官不打高端卻跟百姓搶進口疫苗；不過，地方造冊第二類優先施打對象，前四名全是藍營執政縣市，台灣智庫民調中心主任卓冠廷更指出，嘉義市造冊人數竟然超過公務員總人數。

國民黨近日強力指控政府第二類接種疫苗對象有「膨脹」現象，不過指揮中心公布資料，顯示中央官員造冊佔1710人、地方官員造冊2萬8794人，更有媒體揭露，地方官員造冊中，以國民黨執政縣市為最多。

地方官員造冊人數，最多為彰化縣8238人、雲林縣5499人、南投縣4710人，以及嘉義市3842人。卓冠廷更發現，國民黨執政縣市浮報第二類「重要官員」疫苗接種，嘉義市還超越公務員總人數。

卓冠廷表示，他想知道造冊數和公務員人數的比例是否合理，比對行政院人事行政總處資料後，居然發現這四個國民黨執政地方政府「重要官員」佔公務員總額的7成以上，「最匪夷所思的，竟有多到可以超越該縣市公務員員額，打了136%，實在太不可思議。」

卓冠廷指出，這四個縣市都造冊好幾千名重要官員，這不包括同為第二類的第一線警消海巡、緊急救護、衛生單位防疫人員，「最扯的是嘉義市竟然還造冊了超過自己公務人員總額的人數，到底怎麼列的？」

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