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美撤軍阿富汗秒淪陷　他列台灣必須有「2大堅持」：才能抗中

▲▼塔利班。（圖／達志影像／美聯社）

▲國際認為，塔利班推翻阿富汗政府與美軍撤離脫不了關係。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者高琳景／綜合報導

自美國宣布撤軍阿富汗，武裝組織塔利班（神學士，Taliban）大舉攻城掠地，僅耗數日便攻佔首都喀布爾並控制總統府，國際上普遍認為，因美軍撤離才導致阿富汗政府倒台，讓不少人疑問「台灣該不該相信美國」。前台中市新聞局長卓冠廷即提出「2大心得」，認為台灣必須堅持2件事。

卓冠廷今（16）日在臉書發文分析，「美軍從阿富汗撤軍，有人因此說，台灣不該相信美國。但我想說的是，天助自助者。」他分析，拜登政府撤軍，有人認為是策略、有人認為是誤判，但歷史告訴我們永遠不變的是，「美國不會救任何一個失去民心且沒有生存意志的政府」。

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卓冠廷提到，美國在911事件後發動阿富汗戰爭以來，共提供給阿富汗政府和軍隊約1兆美元，幾乎所有軍方設備都是美國提供；如果以人數規模討論，政府軍的30萬人的規模也遠大於塔利班7.5萬人的部隊。結果，美國這20年協助阿富汗防衛成果在一個月就被攻下，很多地方甚至直接投降，「除了透露阿富汗政府早已失去民心，也顯示出他們毫無想戰鬥的意志。」

▲▼ 塔利班武裝份子9天內拿下17座主要城市。（圖／路透）

▲塔利班武裝份子9天內拿下17座主要城市。（圖／路透）

有不少人認為「美國對阿富汗的態度是台灣的前車之鑑」。而卓冠廷提到，從美軍撤離阿富汗，塔利班重新掌權有2大心得：

1、面對中國的威脅，台灣的政府必須是一個有民意基礎政府，也要展現100%的求生意志，不可對中國文攻武嚇屈服。

2、美國國際戰略的焦點已不在阿富汗，中共以戰狼外交擴張勢力的此刻，台灣必須堅持民主理念，在國際積極展現自己的價值，把握台美關係升溫的機會，才能爭取盟友對抗中國侵略。

 

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