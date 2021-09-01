中油質疑《藻礁之聲》紀錄片3問題　環團：找真正懂螃蟹的人來評論

▲環團強調，整體往海延伸5公里的水面下都是藻礁。（圖／記者徐政璿攝）



記者許展溢／台北報導

中油日前在臉書質疑《藻礁之聲》紀錄片有3疑點，包括大潭藻礁區內有100多萬隻螃蟹？外海延伸5公里海底都是藻礁？和三接要用工業港海域900多公頃？藻礁聯盟今（1日）發出聲明回嗆，先找真正懂螃蟹的人來評論。

中油質疑，根據中央研究院生物多樣性研究中心某專家學者今年4月1日在立法院公聽會指出，潮池本是螃蟹的聚集地，以潮池的螃蟹數量來倍數推估總數，顯然高估甚多，而所謂工業港900多公頃，是「編定範圍」不是實際使用的面積外，三接外推案已離岸1.2公里，藻礁主要是在潮間帶，工業港海底下的礁石常年被沙埋，生物非常少，根據地質鑽探資料顯示，離岸愈遠，礁石愈薄，水深超過18公尺後，已沒有礁石。

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環團不滿逐一回嗆，中油引用中研院退休研究員邵廣昭的評論根本就是一大錯誤，因邵為魚類分類專長，對於螃蟹生物多樣性與生態專長差距甚遠，所謂隔行如隔山，在生物學上，隔個類別就是完全不同的研究方法，請中油不要誤導大眾了，要就找一個真正懂螃蟹生態和統計學的人來評論。

▲▼中油質疑，工業港900多公頃，是「編定範圍」不是實際使用的面積。（圖／記者屠惠剛攝）



環團接著針對「編定範圍」不是「使用範圍」，怒批別再玩文字遊戲、愚弄廣大有基本常識的社會大眾，難道中油意思是不會使用此範圍，也不會行船？外推方案中宣稱的不濬深、沒碰到藻礁的說法，是完全無法說服稍微有點基本概念的民眾，若真的施工的這些地方都沒礁體，那也真是巧奪天工。

最後，環團說明，當初應中選會要求公投主文明確列出「海岸最低潮線往外平行延伸5公里之海域」是有專業研究成果為基礎的，是依據學術研究而來，包括台大海洋所的碩士論文、農委會補助團隊所做的研究，甚至開發單位自己做的海岸掃描報告，得到的結果都一樣，整體來說往海延伸5公里的水面下都是藻礁。