郭董催疫苗遭酸收割　柯文哲諷民進黨掉棒：是郭董撿起來繼續跑

記者陳家祥／台北報導

台積電、永齡基金會與慈濟基金會出手購得1500萬劑BNT疫苗，有望解除台灣的疫苗荒，鴻海創辦人郭台銘甚至還親赴德國催貨。面對外界對民間企業與團體的一片讚賞，駐德代表謝志偉在臉書上表達不滿，並以「疫苗接力賽」為例，「400公尺接力賽跑到終點，只有第4棒有功？」

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



對此，台北市長柯文哲說，其實這就是口水題目，要是講得太辛辣又被外界認為每天都在講民進黨壞話，「其實事實真相是，他們棒子都掉到地上，老郭撿起棒子繼續跑，就這樣」。