加碼五倍券！北市推「數位熊好券」　超過100萬份「最多可抽1400元」

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前透露，要加碼五倍券，並且採數位券方式進行。台北市長柯文哲1日宣布台北市數位加碼券內容，確定透過「台北通」APP推出「台北熊好券」，邀請全台朋友一同來台北市消費。

台北市政府今天宣布砸5億加碼五倍券，推出數位票券「台北熊好券」，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，份數超過100萬份，將全數整合於「台北通（Taipei Pass）」，方便民眾於單一平台進行票券登記，預計9月下旬將開放填寫意願登記後並擇期公開抽獎。

▲北市推出熊好券振興經濟。（圖／北市府提供，以下皆同）

台北市政府指出，本次「台北熊好券」是採數位票券模式，民眾只要下載台北通APP即可參加票券抽獎，中獎民眾將會在台北通APP票夾中看到自己獲得的數位票券，只要到台北熊好券合作店家消費，點開票券、掃碼店家專屬的活動QR Code，即可線上付券並完成消費折抵。

台北熊好券合作商家鎖定在住宿、零售、餐飲、藝文、體育及市集等受創產業，這些產業家數在台北市境內近10萬家。柯文哲表示，北市本次以數位方式辦理這次活動，不僅要讓受創店家感受到振興，更要帶領傳統店家體會到「數位轉型」的便利性。

北市府秘書長陳志銘表示，台北熊好券採全程數位化的方式，從意願登記、線上抽籤、系統派券、消費折抵一條龍流程，一步步引導受創產業的店家、傳統市場及夜市加速數位轉型。民眾端使用台北通APP、店家端使用熊好券APP，民眾在掃碼完成消費折抵時，店家端可以立即確認收到消費者所折抵的票券，機關則於台北通後台下載各店家接收台北熊好券的清冊，於每週進行結算，並直接將錢匯至店家的帳戶。

陳志銘說明，這5張券總份量超過100萬份，就是要振興因疫情受創的台北商家，其中藝文券還可以打賞給街頭藝人，將在9月下旬開放給所有台北通會員進行登記，會員們只要點選心中優先順序，透過電腦線上抽籤，系統就會自動發券到手機中；而想配合的商家，台北市政府於9月8日開放線上登記，審核通過後可成為「熊好店家」，為振興活動共襄盛舉。

柯文哲提及，台北市理想是「一卡、一通、一付」，這次關於振興券搭配，想法是用酷碰概念直接上網抽籤，按照不同行業來做精準補貼。而台北市政府也補充，此次「熊好券」共花5億元預算。

柯文哲強調，國家應以最快的速度去適應「新常態」，與其幻想回到過去，不如認真面對現實，協助傳統店家做好轉型工作。台北熊好券是北市實踐的無痛數位轉型工程之一，他特別邀請全台民眾及北市店家共同參與本次活動，齊為振興台北經濟貢獻一份心力。

台北市政府下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對台北市數位振興券、中小學開學日首日、萬華血清抗體研究、駐德代表謝志偉爭議、BNT首批施打對象、立委高虹安赴台北市政府見習等議題做回應。