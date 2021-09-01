北市9月下旬推出「台北熊好券」　好康優惠一次看

實習記者張鈞量／台北報導

為振興台北市受到本次COVID-19疫情影響的商家，北市府今（1日）宣布透過台北通推出「台北熊好券」，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，將全數整合於「台北通（Taipei Pass）」單一平台進行票券登記，預計9月下旬將開放填寫意願登記後並擇期公開抽獎。

本次台北熊好券是採數位票券模式，民眾只要下載台北通APP，並登記券種抽籤優先順序，電腦將按志願序線上抽籤，而系統會將抽到的券發送至手機，《東森新媒體ETtoday》整理出使用方式、各券內容、店家如何登記等七大QA，供民眾參考。

一、使用方式

使用的地點限制於台北市內，打開票券對店家專屬的QRcode掃描即可使用，民眾在掃碼完成消費折抵時，店家端可以立即確認收到消費者所折抵的票券，機關則於台北通後台下載各店家接收台北熊好券的清冊，於每週進行結算，並直接將錢匯至店家的帳戶。

二、台北熊好住宿券



台北熊好住宿券面額1000元，可於安心旅宿店家使用。

▼台北熊好券。（圖／北市府提供，下同 ）

三、台北熊好饗購券

台北熊好饗購券面額100元，可於振興期間到零售、餐飲店家使用。

四、台北熊愛運動券

台北熊愛運動券面額100元，可於各大運動場館使用運動券。

五、台北熊好市集券

台北熊好市集券面額100元，可於市場、夜市、地下街使用。

六、台北熊好藝文券

台北熊好藝文券面額100元，可於藝文與藝文相關產業使用。

七、如何成為台北熊好券合作店家

1.自9月8日開始至12月31日截止登記，可至台北熊好券店家專區填寫參加成為活動店家登記。

2.須備妥身分證、公司戶銀行帳本、店家LOGO、店家介紹與優惠加碼。

3.於網站中輸入店家資訊，包括負責人、統一編號、聯絡人、手機號碼、電子郵件、銀行帳號。

4.審核通過後，將會收到手機簡訊。