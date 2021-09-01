快訊／阿爆將驚喜現身總統府　獻唱迎接東奧台灣英雄

▲阿爆台上合體舉重女神郭婞淳和柔道男神楊勇緯。（圖／翻攝自IG）



記者陶本和／台北報導

總統府1日下午為東奧代表團舉辦「OUR HEROES！台灣英雄 凱旋派對」，負責規劃與執行的文化總會，邀請本屆金曲32開場嘉賓阿爆與N1帶來金獎等級的演出。

文總表示，兩週前金曲頒獎典禮上，阿爆與舉重女神郭婞淳、柔道男神楊勇緯一同頒獎，兩位選手事前保密到家，直到站上頒獎台才曝光，掀起典禮最高潮，今日換阿爆禮尚往來，下午將於總統府敞廳迎接東奧代表團，獻唱組曲《感謝台灣英雄》。

文總表示，東奧代表團走過星光大道進到總統府內後，阿爆與N1便會從三樓一邊演唱一邊下樓，運用總統府挑高空間，搭配表演者走位與歌曲動畫、燈光，為國手們帶來一場媲美金曲獎的精湛演出。至於《感謝台灣英雄》組曲，每首歌皆以細緻動畫做出區隔，進入尾聲時，兩旁大螢幕將跑出東奧代表團55位選手照片組成的動畫，以及滿版的「謝謝」，傳達對代表團的滿滿心意。

文總指出，這些動畫出自文總邀請的「三金動畫視覺設計師」邱煥升（邱董）之手，他曾參與2019總統府音樂會、2020國慶光雕，而大受好評的金曲32阿爆開場表演動畫也是由邱董操刀，這次凱旋派對他一手包辦動態主視覺、開場表演動畫，更針對台灣選手出賽的16個奧運項目，打造專屬動態icon，讓整場派對動感十足。

有關阿爆，曾獲金曲獎最佳原住民語專輯、年度專輯獎等大獎，是去年金曲大贏家，曾多次與文總合作，例如2018年Taiwan Plus、2019年Taiwanese Waves，以及上個月為醫護加油的「給力量線上音樂會」。

至於阿爆所創立的文化品牌「那屋瓦」，年初時發表「N1：那屋瓦一號作品」，集結排灣、阿美、魯凱、布農（亦有混血）的7名原民青年創作人，一同推出7首原創母語歌曲，阿爆這次便是帶領N1群星一同為東奧代表團獻唱。

▼阿爆、楊勇緯、郭婞淳。（圖／台視提供）

