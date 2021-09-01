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今北市增1例本土！60多歲女「解隔前」採檢確診

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土及5例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮官陳時中表示，今日新增1例本土病例（案16110），為60多歲女性，因曾接觸其他確診個案，由衛生單位安排居家隔離，8月23日出現流鼻水、喉嚨癢等症狀，因症狀輕微未就醫；8月31日進行解隔離前採檢，於今日確診(Ct值24)。個案隔離期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

另外，今日新增1例死亡個案（案9686），為60多歲男性，有慢性病史及其他確診個案接觸史，5月30日出現呼吸困難、咳嗽、發燒等症狀，當日就醫採檢並住院治療，6月3日確診，8月30日死亡。

▲▼ 今日確診病例_0901 。（圖／指揮中心提供）

▲0901確診病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月30日累計公布14,792位確診個案中，已有13,692人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.6%。

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，分別自阿拉伯聯合大公國(案16106、案16107)、奈及利亞(案16108)、尼加拉瓜(案16109)、美國(案16111)入境，入境日介於7月2日至8月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,707,449例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,690,627例排除)，其中16,001例確診，分別為1,420例境外移入(原1例本土病例案16087，其8月30日血清抗體檢驗結果顯示為非近期感染，改判為美國境外移入)，14,528例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

自2020年起累計累計836例COVID-19死亡病例，其中826例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市316例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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