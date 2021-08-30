冰炫風買1送1、免費華堡隨餐送！「3大速食店」限時優惠一次看

▲3大速食優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食控請收下！隨著防疫警戒降級，各大美食餐廳、飯店旅宿也積極推出優惠搶客，這次《ETtoday新聞雲》整理3大速食品牌祭出的限時優惠，不僅有冰炫風買1送1，還有買指定套餐多吃1顆免費華堡，把握機會怒吃一波。

▲漢堡王華堡日剩3天。

●麥當勞

麥粉收！麥當勞即日起至9月21日祭出「蕎麥芝麻冰炫風買1送1」優惠，期間只要透過「24小時歡樂送」網路訂餐，無須輸入優惠碼即享「蕎麥芝麻冰炫風買1送1」優惠。另，於2大外送平台foodpanda、Uber Eats至9月14日前還有「那堤咖啡買1送1」，其中，Uber Eats下單「來點大麥克蜜腿餐」還可免費吃中薯1份。

●漢堡王

漢堡王「超狂華堡日」限時登場，9月1日只要於官網下單指定套餐，包括華堡、辣味華堡套餐或大餐；雙層華堡、辣味雙層華堡套餐或大餐及三層華堡、辣味三層華堡套餐或大餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，即可免費獲得1顆原味華堡，且這次買幾個套餐就送幾顆，每日優惠碼限兌換2500次，兌完為止。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡於9月11日限時1天祭出「大杯摩斯咖啡買1送1」，限同容量，不限冰熱，也可單杯加價升級拿鐵咖啡、卡布奇諾、澳式黑咖啡等；另於MOS Order APP至9月30日前還有購買厚切培根牛肉堡加可樂或雪碧81折就能吃，以及藜麥薑燒珍珠堡加薯條、可樂或雪碧組合打78折，飲品部分也可加價升級鳳梨氣泡飲或芒果氣泡飲，數量有限、售完為止。

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