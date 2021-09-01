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國防部：共軍已全掌握我軍事動態　且已完善戰場經營

▲▼近期共軍軍機擾台，空軍都會公佈路徑圖與示意照片，這些照片解析度相當高。（圖／國防部）

▲近期共軍軍機擾台，空軍都會公佈路徑圖與示意照片，這些照片解析度相當高。（圖／國防部）

記者陶本和／台北報導

根據國防部最新「110年中共軍力報告書」，共軍結合北斗衛星全時域定位，掌控巴士海峽、南海、東海及釣魚台列嶼外籍機、艦動態，並在台海周邊海、空域常態部署電偵機（艦）、無人機、情報船、科研船實施偵巡，透過陸、海、空及航太等多維偵蒐，已經全般掌握我軍事動態及完善戰場經營。

在報告書中，有關中共登陸能力方面，去年度報告書指出，中共受限運輸載具及後勤支援缺乏問題，「現階段尚未完全具備大規模登陸作戰能力」；而今年度報告雖指出，運輸載具、後勤支援不足仍是問題，但也提及，中共持續列裝各型海空戰略投送能量，並加速對台「多維雙超」、「立體登陸」作戰能量。

報告指出，在現階段中共遂行大規模聯合登陸作戰，仍面臨運輸載具及後勤支援不足等問題，不排除在取得制空、制海、制電磁權優勢後，將以正規兩棲船搭配軍管商貨輪投送方式，遂行聯合登島作戰。

另外，有關美軍等外國勢力方面，共軍也有戰略及戰術性的規劃，包括部署中、長程常規對地、反艦彈道飛彈及巡釔飛彈，並藉海、空軍航艦及戰轟機跨島鏈海空聯訓，先期對周邊國家形成軍事威懾，以遲滯第一、第二島鏈間外軍干預行動。

至於中共山東、遼寧號航艦方面，戰力持續生成，配合海、空軍兵力常態化遂行跨島鏈遠海長航訓練，加強戰場經營，預計2025年後「003」航艦判將撥交服役，區域拒止及反介入能力將日趨完備。

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