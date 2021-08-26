何志偉聯手雙北議員捐960快篩試劑　要求盡速規劃新兵全面篩檢

▲何志偉召開「新兵全面快篩！保衛國軍戰鬥力」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委何志偉26日表示，捍衛國軍的健康就是支持台灣的國防，防疫+0不能破功，就要把役男篩檢做到位，請國防部、役政署盡速規劃新兵快篩事宜，讓役男放心、防疫安心，並宣布捐出960劑快篩試劑。

民進黨立委何志偉、羅美玲與台北市議員鍾佩玲、新北市議員羅文崇、新北市議員何淑峰26日上午於立法院召開「新兵全面快篩！保衛國軍戰鬥力」記者會，協力捐出960劑快篩試劑給國防部與役政署。

何志偉表示，役男擔心入營沒有任何篩檢，恐怕成為防疫破口，面對下半年還有3萬新兵陸續要入伍，國防部與內政部役政署勢必要做好入營快篩，因此今天也和民間合作拋磚引玉，支持新兵役男全面快篩。

羅文崇說明，近期也接到許多即將入伍役男與家屬的陳情，期待政府能正視役男的健康需求，保障自己健康，就是保障他人。

鍾佩玲則指出，台北市今年8、9月共有2千餘新兵入營，接下來他們可能會到各單位服務，所以疫苗和快篩一定要並行，千萬不要造成防疫破口。

對此，三軍總醫院衛保室主任李瑞文說明，接下來役男快篩與施打疫苗，都會依照指揮中心的指示辦理，給役男健康的保障，才能保持國軍的戰力；役政署成功嶺執行秘書蔡清治則說，感謝委員、議員關心役男的健康，役政署會持續落實役男的健康管理。

何志偉強調，捍衛國軍的健康就是支持台灣的國防，要防疫+0不能破功，就要把役男篩檢做到位，也要請國防部、役政署盡速規劃新兵快篩事宜，讓役男放心、防疫安心。

▼民進黨立委何志偉。（圖／記者屠惠剛攝）

