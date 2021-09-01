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南韓國內發現日本Delta「再變異」病毒！當局在火車站急設篩檢所

▲▼南韓無法壓制住此波新冠疫情，政府決定在乘客最多的13處火車與客運站設置臨時篩檢所。（圖／達志影像）

▲南韓無法壓制住此波新冠疫情，政府決定在乘客最多的13處火車與客運站設置臨時篩檢所。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著Delta變種病毒在全國境內加速擴散，南韓始終壓不下這一波新冠流行疫情，光是今（1）日上午便通報2025起新增病例，為疫情持續一年半以來第5度單日新增病例超過2千，其中社區感染高達1992例、境外移入則為33例，重症患者為399人、新增7例死亡。南韓當局表示，未來將在火車站、客運站增設臨時篩檢站。

根據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部針對3299件病例進行基因定序分析，占近一周所有確診病例的27%，其中有3110件病例為感染Delta變種病毒，Delta病毒檢出率高達94.3%，證明Delta病毒已然成為南韓境內流行的新冠主流病毒。

另外，日本東京醫科齒科大學研究小組8月中旬從無出國史的入院病患檢測出Delta的再變異病毒「N501S」。南韓防疫當局對此證實，國內也曾於6月從一名海外入境者的身上驗出N501S。

▼南韓行政安全部長全海澈。（圖／達志影像）

▲▼南韓行政安全部長全海澈。（圖／達志影像）

面對反撲而來的新冠疫情，加上即將迎來每年一度的傳統大節日「中秋節」（추석，南韓稱秋夕），南韓防疫當局如臨大敵，除了宣布將在3日公佈未來一個月的防疫警戒措施，更表示已計畫在全國的火車站、客運站增設臨時篩檢所，揪出所有確診黑數。

南韓中央災難安全對策本部第2次長、行政安全部長全海澈（전해철）於1日上午的會議上表示，「政府將會在本月底前，在全國乘客數眾多的火車站、客運站等13處追加設置臨時篩檢所，積極防堵這一波感染潮。」

據悉，目前南韓共累計25萬3445例確診、2292人死亡。

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