塔利班接管喀布爾機場！跑道狂飆糗翻車　「3人噴車外」滑稽畫面曝

Les talibans paradent à l'aéroport de Kaboul après le départ des Américains #AFP pic.twitter.com/GcrVXhlqPu — Agence France-Presse (@afpfr) August 31, 2021

記者張寧倢／綜合外電報導

美軍30日趕在最終期限之前完全撤離阿富汗，塔利班（Taliban）的最精銳部隊「313巴德里作戰營」（Badri 313 battalion）於31日高調進入喀布爾機場，接收美軍與北大西洋公約軍隊所留下的軍事裝備，一行人乘坐皮卡車高速狂飆，卻不慎翻車，幾名威武的塔利班戰士摔得狼狽不堪，畫面全被外媒捕捉下來。

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根據《每日郵報》報導，法新社記者31日直擊塔利班接管喀布爾機場，一群精銳的「313巴德里作戰營」特種部隊戰士身穿美軍裝備，擠上皮卡車後車斗，就開始在機場跑道上狂飆，看起來相當興奮、士氣高昂，結果竟然有人因為車輛速度過快而掉落，還被拍到了坐在地上的狼狽模樣。機場跑道上，一團黑色廢氣圍繞著3名跌倒的塔利班戰士，意外製造出滑稽場面。

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儘管如此，塔利班卻是能笑到最後的人。這些戰士們在片刻之後，進入了西方國家停放在機場的軍機、直升機與車輛，宣示他們已經完全接管了這片國土。塔利班幾名高層成員也來到機場，發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，「恭喜阿富汗……這場勝利屬於我們所有人，這一天對其他侵略者與我們的後人來說，是個重大教訓，這是歷史性的一天、歷史性的時刻，我們對此感到驕傲，從大國的手中解放了我們的國家。」

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