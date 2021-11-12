快訊／阿富汗清真寺又爆炸！至少20死35傷　傳多人正在做禮拜

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿富汗東部楠格哈爾省（Nangarhar）一間清真寺12日發生爆炸，依據外媒記者取得的最新消息，至少有20人死亡，另有35人受傷。這起爆炸發出巨響，據悉案發當下，多名穆斯林正在清真寺內做禮拜。

路透報導，事發地點位在楠格哈爾省Spin Ghar地區。當地居民辛瓦里（Atal Shinwari）透露，當地12日下午1時30分左右發生爆炸，且爆炸地點就在清真寺內。

目前尚未有組織宣稱犯案。依據法新社消息，塔利班官員已證實清真寺發生爆炸事件，且有多人死傷，但並未提供更多細節。

Updated: Local source said that 20 people were killed and 35 others were injured in a bomb blast in a mosque in Spin Ghar district, #Nangarhar province.#Afghanistan @suhailshaheen1 https://t.co/QV5n1oakOt — Vivek Bajpai (@vivekbajpai84) November 12, 2021

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